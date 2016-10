Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

deli.cio.us Digg

Digg Facebook

Folkd

Folkd Google

Google Identi.ca

Identi.ca Linkarena

Linkarena Live

Live Mr.Wong

Mr.Wong MySpace

MySpace Newsvine

Newsvine Oneview

Oneview reddit

reddit StudiVZ

StudiVZ Stumble

Stumble Twitter

Yahoo!

Yahoo! Yigg drucken bookmarks versenden konfigurieren admin pdf LUGs: Braunschweiger Linux-Usergroup Braunschweiger Linux-Usergroup Ort:

Land:

Eintragung:

Letzte Änderung:

Homepage:

Kontakt:



Deutschland

So, 16. Oktober 2016

So, 16. Oktober 2016

www.bs-lug.de

www.bs-lug.de

BraunschweigDeutschlandSo, 16. Oktober 2016So, 16. Oktober 2016 Die Braunschweiger Linux User Group, kurz BS-LUG, entstand vor der Jahrtausendwende bis zum vorläufigen Ende am 1. April 2010 - was leider kein Aprilscherz war. Nach einigen Jahren der Pause ist die BS-LUG wieder dabei sich zusammenzufinden, um Anwender bei der Nutzung von Linux zu unterstützen. Den Anfang machte der Linux-Presentation-Day (LPD-BS.2016.1) im April 2016 mit 120 Besuchern. Wer sind wir? Wir bestehen aus einem losen Verbund von Linux-Anwendern, die sich in ihrer Freizeit zu lockeren Treffen zusammenfinden. Es ist vom Linux-Einsteiger bis zum Linux-Profi alles vorhanden. Wer im Raum Braunschweig und Umgebung interesse an Linux hat, und daran sich auch zu engagieren, ist herzlich Eingeladen uns zu besuchen und mitzumachen. Wir bestehen aus einem losen Verbund von Linux-Anwendern, die sich in ihrer Freizeit zu lockeren Treffen zusammenfinden. Es ist vom Linux-Einsteiger bis zum Linux-Profi alles vorhanden. Wer im Raum Braunschweig und Umgebung interesse an Linux hat, und daran sich auch zu engagieren, ist herzlich Eingeladen uns zu besuchen und mitzumachen. Das Engagement der BS-LUG versteht sich als gemeinnützig und ist rein nichtkommerzieller Natur. Wann und wo treffen wir uns? Jeden 2. Mittwoch im Monat, 19:00 - 21:00 Uhr

ProtoHaus, Rebenring 31 im Rebenpark Was machen wir bei den Treffen? Bei den Treffen bietet sich die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch alle Fragen rund um Linux zu klären. Außerdem werden hier die Planungen für Aktivitäten wie Linux-Presentation-Day, Installtionspartys, LUG-Treffen, etc. vorangetrieben. Regelmäßig wird außerdem ein Überblick über die Neuigkeiten rund um Linux gegeben. Last but not least sind natürlich die von den Mitgliedern gehaltenen Vorträge zu nennen, die sich je nach Thema sowohl an Linux-Einsteiger als auch an Linux-Profis wenden. Unsere Treffen sind öffentlich, d.h. auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen :-) Weitere Treffen der BS-LUG Jeden ersten Donnerstag im Monat, Unplugged!

Zum Rumhängen, Kennenlernen und gemütlichen Gequatsche, 19:00 - 23:00 Uhr

Information zum Treffpunkt besucht unsere Homepage. Jeden Mittwoch Raspberry Pi Runde!

ProtoHaus, Rebenring 31 im Rebenpark, 18:00 - 19:00 Uhr Wie kann man uns erreichen? Auf den Treffen und Veranstaltungen der BS-LUG. Homepage: https://www.bs-lug.de

Mailingliste: BS-LUG

Mailingliste: Raspberry Pi Runde

Kontaktformular: Kontakt Hubzilla: @bs-lug

GNUsocial: @bslug

Twitter: @BS_LUG

Facebook: LUG-Braunschweig Nähere Information findet ihr auf unserer Homepage, schaut einfach mal vorbei. (Sven Schulz) Drucken

Versenden Kurz-URL

Social Networks: mehr

Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

deli.cio.us

Digg

Digg

Facebook



Folkd

Folkd

Google

Google

Identi.ca

Identi.ca

Linkarena

Linkarena

Live

Live

Mr.Wong

Mr.Wong

MySpace

MySpace

Newsvine

Newsvine

Oneview

Oneview

reddit

reddit

StudiVZ

StudiVZ

Stumble

Stumble

Twitter



Yahoo!

Yahoo!

Yigg

Yigg Kommentare