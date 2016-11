LUGs: Linux-Usergroup Bolzano-Bozen-Bulsan

Die Linux User Group Bolzano-Bozen-Bulsan (Italienisch, Deutsch, Ladinisch) ist die dreisprachige LUG der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol.

Seit ihrer Gründung im Jänner 2001 besteht ihr Hauptschwerpunkt in der Verbreitung von mehr FLOSS und Open Data in den öffentlichen Verwaltungen und Schulen Südtirols. Dazu stellt sie Anfragen an Politiker, verfasst Presseaussendungen zur Information der Allgemeinheit und organisiert Workshops zu mannigfaltigen Themen. In Zusammenarbeit mit IDM Südtirol findet die alljährliche South Tyrol Free Software Conference (SFSCon, https://www.sfscon.it/) statt, die sich immer wieder großer Beliebtheit erfreut.

Wir laden jeden Besucher aus Südtirol und Umgebung ein, uns mal im Rahmen einer Veranstaltung kennenzulernen! Aktuelle Informationen auf der Website. (Matthias Dieter Wallnöfer)