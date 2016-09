Gemeinschaft::Konferenzen

GUADEC 2017 wird in Manchester stattfinden

Das Gnome-Projekt lässt seine jährliche Konferenz GUADEC im kommenden Jahr nach Manchester kommen. Einzelheiten werden im Lauf der nächsten Monate bekannt gegeben.

Pete Birkinshaw Manchester

GUADEC ist die größte und wichtigste Konferenz für Benutzer und Entwickler von Gnome . Sie ist keine reine Software-Konferenz, sondern bietet allen Mitgliedern der Gemeinschaft, von den Leitern der Gnome Foundation über einzelne Anwender bis zu Behörden und Unternehmen die Möglichkeit, sich zu treffen, sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Die Konferenz fand in diesem Jahr im badischen Karlsruhe statt. Nun steht der Ort für die GUADEC 2017 fest. Manchester wurde als Veranstaltungsort ausgewählt. Wie Karlsruhe ist auch Manchester eine bedeutende Hochschulstadt, über 20 spätere Nobelpreisträger haben in einer ihrer Universitäten studiert oder gearbeitet. Die Bibliothek von Chetham ist die älteste öffentliche Bücherei der englischsprachigen Welt, und Ernest Rutherford führte in Manchester Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Kernspaltung durch.

Einzelheiten zur Konferenz, die voraussichtlich einige hundert Teilnehmer nach Manchester bringen wird, stehen noch nicht fest. Gastgeber wird vermutlich eine der Hochschulen sein, da die Konferenz für die Teilnehmer frei ist und die Kosten durch die Nutzung von Universitätsgebäuden niedrig gehalten werden können. Auch der genaue Termin steht noch nicht fest. Der bevorzugte Termin ist das letzte Juliwochenende 2017.