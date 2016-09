Software::Systemverwaltung

Zabbix 3.2 führt »Event Tags« ein

Die im lettischen Riga ansässige Zabbix SIA hat ihre freie Monitoring-Lösung Zabbix in einer neuen Version veröffentlicht. Zu den zahlreichen neuen Funktionen und Verbesserungen gehören unter anderem »Event Tags« sowie Verbesserungen bei der Konfiguration und der Fehlerbehandlung.

zabbix.com Zabbix 3.2

Wer kennt es nicht. Da verabschiedet sich ein System gerade dann, wenn man es gerade nicht braucht, und man merkt es erst viel später. Für Administratoren, aber auch private Anwender, ist es deshalb essenziell, über eventuelle Ausfälle bereits beim Eintreten durch geeignete Tools informiert zu werden. Zabbix verspricht, diese Aufgaben lösen zu können und vollzieht einen Spagat zwischen einer leichten Konfiguration, leistungsfähigen Tools und freier Verfügbarkeit. Das Überwachungssystem beschränkt sich nicht auf Linux, sondern bietet auch Überwachungsagenten für zahlreiche andere Systeme. Darüber hinaus will Zabbix das Leben der Administratoren durch eine einfache Konfiguration und Anpassbarkeit leichter machen.

Das System besteht aus voneinander unabhängigen Komponenten. Das Herz des Systems ist dabei der Zabbix-Server. Dieser überwacht alle angemeldeten Clients, startet geeignete Aktionen und sammelt ständig alle verfügbaren Daten, die er in einer Datenbank speichert. Versorgt wird der Server mit Informationen durch die Zabbix Agents, die jeweils auf einem zu überwachenden System installiert werden und periodisch dem Server den Status des Systems übermitteln. Die Kommunikation erfolgt dabei bidirektional. Für Visualisierung der Systemressourcen und die Konfiguration des Servers ist dagegen die Web-Komponente zuständig. Sie kann auf einem dedizierten System installiert werden und greift direkt auf die Daten des Servers zu.

Knapp ein halbes Jahr nach der Version 3.0 , die unter anderem Verbesserungen an der Oberfläche mit sich brachte, kommt mit Zabbix 3.2 ein Update des Systems, das viele Neuerungen mit sich bringt . So wurde mit den »Event Tags« eine neue Art der Anzeige eingeführt. Trigger erhalten automatisch jeweils einen passenden Tag, sodass sie leichter durchsucht oder geordnet werden können. Zudem lassen sich Tags in Aktionen und Ereignis-Wechselbeziehungen anwenden, sodass Ereignisse besser einer Quelle zugeordnet werden können.

Weitere Neuerungen der Version 3.2 umfassen verschachtelte Host-Gruppen, die für eine logischere Anzeige der Hierarchien genutzt werden können und eine beschleunigte Anzeige von Problemen erlauben. Aufkommende Probleme können darüber hinaus manuell als »gelöst« markiert werden – eine Funktion, die laut Aussage des Herstellers von zahlreichen Nutzern gewünscht worden war. Die Logik der »verzögerten Probleme«, wie sie beispielsweise bei einer Systempflege auftreten können, wurde verändert. Der Export von Hosts oder Templates beinhaltet zudem auch Web-Szenarien, die wiederum bei einem Import explizit eingebunden werden können.

Eine Liste aller Änderungen der neuen Version kann dem Changelog entnommen werden. Zabbix ist größtenteils in PHP implementiert und steht unter den Bedingungen der GNU General Public License (GNU GPL). Das System kann ab sofort im Quelltext vom Server des Projektes heruntergeladen werden.