Anonymisierungs-Distribution Tails 2.6 mit Tor-Browser 6.0.5 freigegeben

Tails 2.6 ist mit Kernel 4.6, Tor 0.2.8.7 und Tor-Browser 6.0.5 erschienen.

Die Anonymisierungs-Distribution Tails 2.6 basiert auf Debian 8 »Jessie« und will es den Anwendern ermöglichen, sich möglichst unerkannt im Internet zu bewegen. Tails steht für »The Amnesic Incognito Live System« was den Einsatzzweck der Distribution, derer sich auch Edward Snowden zur Anonymisierung im Internet bediente, gut umreißt. Hauptzutaten dazu sind die Nutzung von Tor mittels Tor-Browser. Beide Elemente bringt Tails 2.6 in neuen Versionen. Tor wurde auf 0.2.8.7 angehoben, während der Tor-Browser in Version 6.0.5 vorliegt.

In diesem Zusammenhang ist interessant, dass gerade ein Sicherheitsleck, das beim Bau neuer Versionen von Firefox und Tor Browser entstanden war, nun von Mozilla und dem Tor-Projekt in beiden Anwendungen durch Updates geschlossen wurde. Die Lücke hätte unter Umständen Man-in-the-Middle-Angriffe durch Ausnutzung eines Fehlers im Certificate-Pinning-Mechanismus von Firefox zur Folge gehabt.

Weitere aktualisierte Pakete in Tails 2.6 sind Icedove 45.2.0, Birdy 0.2.0 und Electrum 2.6.4. Zudem wurde Firmware für WLAN-Geräte von Texas Instruments sowie für SST-Soundkarten von Intel hinzugefügt. Entfernt wurden die bisher standardmäßig aktivierten Non-Free-Apt-Repositories. Eine Hilfeseite erklärt deren Einrichtung im persistenten Teil eines USB-Sticks.

Zur Verhinderung von Pufferüberläufen wurde im Kernel die seit Version 3.14 implementierte ASLR aktiviert. Durch diese Methode der Adressverwürfelung werden Programmen Speicherbereiche zufällig zugewiesen. Zudem wurde rngd installiert, um die Entropie von in Hardware realisierten Zufallszahlengeneratoren zu verbessern.

Tails 2.6 kann von der Projektseite heruntergeladen werden. Eine Installationshilfe begleitet die Einrichtung von Tails auf einem USB-Stick.