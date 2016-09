Gesellschaft::Wissenschaft

Deutschland: Open-Access-Strategie für öffentlich geförderte Projekte

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat eine umfassende Open Access-Strategie gestartet. Alle öffentlich geförderten Forschungen und Projekten müssen künftig ihre Publikationen frei zugänglich machen, wobei auch eine verzögerte Publikation zulässig ist.

Mirko Lindner

Open Access bedeutet laut der Definition des BMBF, dass wissenschaftliche Publikationen der Allgemeinheit unentgeltlich über das Internet – auf einer Webseite oder in einem öffentlichen Repositorium – zur Verfügung gestellt werden. So kann jedermann auf die Artikel zugreifen, sie lesen und weitergeben. Die neuen Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass Open Access sich als Standardmodell des wissenschaftlichen Publizierens in Deutschland etabliert, wie es die Bundesforschungsministerin Johanna Wanka wünscht.

Eine zentrale Maßnahme der neuen BMBF-Strategie ist die Einführung einer Open Access-Klausel für alle durch das BMBF geförderten Projekte. Wissenschaftliche Artikel aus vom BMBF geförderten Projekten sollen entweder gleich unter einem Open Access-Modell publiziert oder nach Ablauf einer Embargofrist publiziert werden können. Die Forscher bleiben dabei frei in ihrer Wahl, ob und in welcher Zeitschrift sie veröffentlichen wollen. Die Bundesregierung hat die rechtliche Grundlage hierzu bereits zum Januar 2014 mit der Einführung des unabdingbaren Zweitverwertungsrechts für Autoren wissenschaftlicher Beiträge geschaffen. Zum Teil arbeiten auch die Verlage bereits mit Open Access oder unterstützen dies.

Außerdem will das BMBF die Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit einer Nationalen Kompetenz- und Vernetzungsstelle beim Ausbau ihrer Open Access-Aktivitäten unterstützen. Zudem fördert das BMBF in einem Wettbewerb innovative Ideen, die helfen, die neuen Publikationsformate an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu verankern. Gemeinsam mit der Wissenschaft will das BMBF das Thema Open Access kontinuierlich weiterentwickeln.