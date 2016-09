Software::Distributionen::Slackware

Absolute 14.2 - Slackware für den Desktop

Die Slackware-basierte Distribution »Absolute« ist in einer neuen Version 14.2 veröffentlicht worden. Die neue Version des Desktop-Produktes verbessert die Installation und führt zahlreiche Neuerungen ein.

absolutelinux.org Desktop von Abolute 13.1.42

Knapp drei Monate nach der Freigabe einer neuen Version von Slackware , wurde auch » Absolute « in einer neuen Variante veröffentlicht. Die Neuerungen des Release 14.2 umfassen neben den bereits in Slackware 14.2 vorgestellten Erweiterungen auch diverse eigene Anpassungen. So wurde der Lieferumfang des Desktops weiter ausgebaut und umfasst nun zahlreiche Anwendungen, die zuvor nicht in die Basis-Variante eingebunden werden konnten. Neu sind unter anderem LibreOffice und Calibre. Der Nachteil der Erweiterung stellt allerdings die erhöhte Größe dar, sodass Absolute 14.2 nicht mehr standardmäßig auf eine einzelne CD passt. Der Installer wurde zudem weiter ausgebaut und enthält eine »Autoinstall«-Option, die automatisch die beste Partitionierung für ein System durchführt. Neu in Absolute 14.2 sind auch diverse Anpassungen an den Paketgruppen, die nun um diverse Anwendungen ergänzt wurden – ohne, dass sie aber »mit unnützer Software vollgestopft sind«, so die Ersteller.

Absolute selbst ist eine Distribution, die den Anspruch hat, einen Slackware-basierten Desktop dem Anwender anzubieten. Dazu zählen nicht nur typische Desktop-Anwendungen, wie Textverarbeitung, sondern auch zahlreiche Multimedia-Tools sowie Internet-Werkzeuge. Der zweite Anspruch von Absolute ist ein geringer Resourcenverbrauch, sodass Absolute auch unter älterer Hardware sich problemlos nutzen lässt. In den weiteren Lieferumfang der Distribution gehören zudem viele Miniprogramme um die Konfiguration und Wartung des Systems zu erleichtern und dennoch - wenn gewünscht – dem Anwender die Möglichkeit zu geben, manuell das System zu konfigurieren.

Eine detaillierte Auflistung aller Änderungen von Absolute 14.2 kann dem Changelog der neuen Variante entnommen werden. Das Produkt kann in der mittlerweile verbesserten Version 14.2.1 vom Server des Projektes für die Architekturen x86 und x86_64 heruntergeladen werden.