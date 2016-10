Software::Distributionen::BSD::OpenBSD

OpenBSD versteigert handsignierte Entwickler-CD

Noch knapp einen Tag haben Interessenten Zeit, auf Ebay auf eine der insgesamt fünf OpenBSD-CDs zu bieten, die im Rahmen des g2k16 Hackathons in Cambridge durch 40 Entwickler handsigniert wurden.

Wer schon immer das OpenBSD-Projekt unterstützen wollte und eine Spende als nicht angemessen oder motivierend fand, erhält noch knapp einen Tag lang die Gelegenheit, eine aktuelle Ausgabe von »OpenBSD 6.0« zu ersteigern. Das besondere an der Auktion ist , dass die CD auf nur fünf Ausgaben limitiert ist und durch insgesamt 40 Entwickler des Projekts während des g2k16 Hackathons in Cambridge signiert wurde. Entsprechende Bilder belegen den Vorgang.

Die Einnahmen der Aktion sollen in Gänze an die hinter dem Projekt stehende OpenBSD Foundation fließen. Das aktuelle Gebot für »OpenBSD 6.0 CD Set- Limited Edition signed by 40 developers!« liegt bei 4.200 US-Dollar. Der Auktionsschluss ist der Mittwoch 1 Uhr.