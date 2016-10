Blender 2.78 mit zahlreichen Neuerungen

Sieben Monate nach Blender 2.77 steht mit Blender 2.78 eine weitere funktionserweiterte Version des 3D-Modellierungs- und Animationsprogramms zum Download bereit. Neu in der aktuellen Version sind unter anderem die Möglichkeit von VR-Stereo-Rendering, Verbesserungen am »Grease Pencil« und neues Freihandwerkzeug sowie Anpassungen an der Oberfläche und der Animation.