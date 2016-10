Software::Android

Entwicklung von Android 7.1 gestartet

Google plant für Android 7.1 unter anderem App-Shortcuts und Bild-Tastaturen. Die erste Vorschauversion soll noch im Oktober kommen.

Google

Noch keine zwei Monate ist die Freigabe von Android 7.0 her und nur die wenigsten Benutzer dürften bereits die Möglichkeit bekommen haben, auf die neue Version zu aktualisieren. Dennoch hat die Entwicklung von Android 7.1 bereits begonnen. Google hat jetzt die Eckdaten der neuen Version bekannt gegeben . Die neue Version soll erstmals in einer Entwickler-Vorschau erhältlich sein, die noch in diesem Monat erscheinen soll.

Android 7.1 wird im Wesentlichen ein Update von Android 7.0, in das einige nicht zu große neue Funktionen einziehen. Zu den Neuerungen von Android 7.1 gehören Unterstützung für Daydream VR und A/B-System-Updates, App-Shortcuts und einiges mehr. Für Entwickler ist die Programmierschnittstelle für App-Shortcuts gedacht. Wichtige Aktionen von Apps können damit direkt im Programmstarter zugänglich gemacht werden. Jede App kann bis zu fünf Shortcuts definieren. Ebenfalls für Entwickler ist die Möglichkeit, App-Icons kreisrund zu gestalten, und erweiterte Metadaten für Live-Hintergrundbilder. Neu sind auch eine Schnittstelle für Anrufe, die an mehrere Endpunkte gehen, und neue Konfigurationsoptionen für die Telefonie.

Für Anwender werden die sichtbarsten Änderungen bei der virtuellen Tastatur liegen. Diese kann nun statt Buchstaben, Zahlen und Icons auch Bilder zur »Eingabe« anbieten. Apps können den Benutzern außerdem einen neuen Einstellungsbildschirm anbieten, in dem sie unbenutzte Dateien löschen können, um Speicher auf dem Gerät freizumachen. Entwickler erhalten ab Ende Oktober, wenn die erste Entwickler-Vorschau erhältlich sein wird, im Rahmen des Betaprogramms die neuen Funktionen testen und ihre Apps anpassen.