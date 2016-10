Gesellschaft::Politik/Recht

Danzig bekennt sich zu Open Source

Danzig, die sechstgrößte polnische Stadt hat ein Programm aufgelegt, um Open Source den Vortritt zu lassen wo immer das möglich ist.

EU

Im August hatte Danzig ein Papier namens Operational Programmes (PDF) veröffentlicht, die die Aufgaben und Aktivitäten repräsentieren, die zur Erreichung der »Gdańsk 2030 Plus Development Strategy« notwendig sind. Daneben enthalten die Operational Programmes auch Direktiven, die bis 2013 angelegt sind. In dem Papier wird Open Source als »wichtiges Element« bezeichnet, wie Joinup berichtet

Tomasz Nadolny, technischer Leiter des Büros des Danziger Bürgermeisters sieht die Operational Programmes als Schlüsseldokument für die künftigen Open-Source-Aktivitäten der Stadt. Er erklärt, wenn neue IT-Anwendungen angeschafft werden müssen, werde zunächst abgeklärt, ob Open-Source-Lösungen verfügbar sind. Ist eine solche Lösung nicht verfügbar, verlangt die Stadt zumindest die Verwendung offener Standards, um etwa einen Provider gegen einen andern auszutauschen, wenn dieser die Interessen der Bürger von Danzig besser vertritt.

In einem Vortrag über eine offene innovative Stadt Danzig, den Nadolny kürzlich hielt, sieht er unter anderem die menschliche Eigenschaft der Verweigerung von Innovation als ein großes zu überwindendes Hindernis. Das Projekt Open Gdańsk basiert auf Open Source, wie er weiter schreibt. Die Stadt macht ihre Daten für Bürger, Entwickler und Unternehmen verfügbar, stellt aber darüber hinaus auch die eigenen Open-Data-Anwendungen auf GitHub zur freien Verfügung. Darunter sind etwa ThrowIt.Away, womit das Abfall-Recycling der Stadt visualisiert wird sowie BandGdansk, das die besten Orte zum Pflanzen eines Baums aufzeigt. Die Anwendungen wurden in Zusammenarbeit mit »Foundation eState« (Fundacja ePaństwo) und dem »Code for Poland«-Projekt erstellt.