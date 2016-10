Software::Business

openWaWision 16.3 freigegeben

Die ERP/CRM openWaWision wurde in der Version 16.3 veröffentlicht. Die Lösung ist eine webbasierte ERP Verwaltungssoftware zur Abbildung von Firmenprozessen für kleine und mittlere Unternehmen. Neu in der aktuellen Version sind unter anderem Verbesserungen bei der Konnektivität und Anwenderfreundlichkeit.

wawision.de Aufträge in openWaWision

Die ERP-Lösung openWaWision der Augsburger Firma embedded projects GmbH richtet sich vor allem an kleine Firmen, Start-ups oder Unternehmensabteilungen, die bislang kein eigenes ERP-System im Einsatz hatten. Die Lösung ermöglicht den Anwendern einen einfachen Einstieg ins Enterprise Resource Planning. openWaWision ist in Eigenregie installierbar und lässt sich jederzeit nach Bedarf im eigenen App-Store erweitern oder aber auch auf ein kommerzielles Lizenzmodell upgraden

In der Basis-Version, die unter den Bedingungen der GNU Affero General Public License (GNU AGPL) Version 3 veröffentlicht wird, gehört die Verwaltung der Stammdaten samt Handhabung von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheinen zum Lieferumfang. Zudem beherrscht die freie Variante Online-Shop-Aktionen, Lagerverwaltung mit Barcode und Etiketten und Team-Funktionen. Die kommerziell vertriebene Variante unter dem Namen »WaWision« kommt dagegen – je nach Version – auch mit Produktionsumgebungen (Stücklisten, Beschaffung), Mahnwesen, Bestellvorschlägen, Aboabrechnungen, Filialenverwaltung und einem kompletten Versandprozess klar.

Mit der Freigabe von openWaWision 16.3, die aus der Hauptversion von WaWision abgeleitet wurde, erweitert der Hersteller das System weiter. Zu den wichtigsten Neuerungen der aktuellen Version gehört unter anderem eine effizientere Anbindung von Fremdsystemen. Die bisherige openWaWision-API zur Anbindung von Drittsystemen wurde in der neuen Version vollständig überarbeitet und ermöglicht nun die einfachere Integration externer Lösungen in die Unternehmensprozesse. Zudem wurde eine neue Schnittstelle für Shopware und Woocommerce im Quellcode veröffentlicht und eine neue Schaltzentrale für Manager erstellt. So erhalten Geschäftsführer im neuen Management-Board einen grafischen Überblick über alle zentralen Daten ihres Unternehmens wie Auftragseingänge, Bestellungen, Umsatz oder aber Mitarbeiter. Auch relevante Details wie beispielsweise die bestverkauften Artikel lassen sich dort auf einen Blick erkennen. Mit der Version 16.3 passt sich openWaWision ferner responsiv an das jeweils genutzte Endgerät an. Damit lässt sich die Lösung auch problemlos mit Smartphone oder Tablet nutzen.

openWaWision 16.3 kann ab sofort vom Server des Projektes heruntergeladen werden. Die Lösung ist sowohl im Quellcode als auch als Binärpakete für Linux, Mac OS X und Windows verfügbar. Ferner bietet der Hersteller diverse Anleitungen, wie die Software installiert und genutzt werden kann, zum Bezug an.