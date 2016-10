Software::Bildung

Portfolio-Software Mahara 16.10 wird mobil

Die freie ePortfolio-Software Mahara wurde von ihren Entwicklern in der Version 16.10 veröffentlicht. Mittels eines ePortfolios können Anwender Dokumente, Bilder, Beiträge sozialer Medien oder Kontaktinformationen archivieren und Lernfortschritte sowie Fähigkeiten dokumentieren und einem ausgewählten Personenkreis zugänglich machen. Aus diesem Grund wird Mahara oft im eLearning eingesetzt.

Mirko Lindner

Der neuen Mahara-Version 16.10 haben die Entwickler eine Beta-Version von Mahara Mobile zur Seite gestellt. Mit ihr können Anwender auf einem Android-Tablet oder Smartphone Inhalte für ihr ePortfolio erstellen und hochladen. Eine App für iOS-Geräte soll in Kürze folgen. Eine weitere neue Funktionalität in Mahara 16.10 ist SmartEvidence. Dadurch wird die Arbeit mit Kompetenzframeworks (z.B. Universitäten) ermöglicht. Mit denen können Lernende verfolgen, welche (geforderten) Fertigkeiten sie bereits erworben haben und in welchen Bereiche sie sich noch anstrengen müssen. Gruppen- und Seiten-Administratoren können Gruppen kopieren und mittels csv-Dateien verwalten.

Ein Connection-Manager soll das Erstellen von Plugins erleichtern, indem eine einheitliche Schnittstelle für Webservices wie REST, SOAP oder XML-RPC bereitgestellt wird. Via SAML lassen sich Accounts auf Mehr-Mandantenseiten automatisch anlegen. Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit gab es mehrere kleine Verbesserungen. So werden jetzt zwingend benötigte Formularfelder besser sichtbar gemacht. Hinweise auf gelöschte Kommentare lassen sich jetzt ausblenden, wenn diese nicht benötigt werden, weil sie beispielsweise am Ende einer Diskussion stehen und keine Folgekommentare haben. Anwender können ab jetzt auch 3gpp-, Ogg-Audio- und Webm-Videodateien in ihre ePortfolios einbetten. Weitere Neuerungen sind in der Bedienungsanleitung aufgeführt.

Mahara wurde 2006 als Gemeinschaftsprojekt des e-learning Collaborative Development Funds (eCDF) der neuseeländischen Kommission für tertiäre Bildung, der Massey University, der Auckland University of Technology, dem Open Polytechnic of New Zealand und der Victoria University of Wellington entwickelt. Seitdem entwickeln Catalyst IT und zahlreiche Organisationen und Privatpersonen die Portfolio-software weiter. Mahara wird unter der GPLv3 veröffentlicht und in PHP umgesetzt. Die aktuelle Version ist auf der Launchpadseite des Projekts erhältlich.