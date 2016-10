Software::Distributionen::Debian

Debian legt Artwork für Debian 9 »Stretch« fest

Im Juni rief das Debian-Projekt zu Einreichungen für die grafische Ausgestaltung der nächsten Veröffentlichung Debian 9 »Stretch« auf. Jetzt wurde ein Siegerentwurf gekürt.

Dem Aufruf zur Gestaltung eines Themes für das im nächsten Jahr erwartete Debian 9 »Stretch« führte zu insgesamt elf kompletten Entwürfen . Aus diesen Entwürfen wurde nun in einer Wahl, in der jeder der an Debian mitwirkt, teilnehmen konnte, der Entwurf softWaves von Juliette Taka Belin als Sieger gekürt. Für die Wahl wurden 3.479 Stimmen abgegeben. Debian 9 ist somit bereits die zweite Debian-Veröffentlichung, die mit einem Design von Belin ausgestattet ist, denn auch das derzeit aktuelle Debian 8 »Jessie« wird von ihrem Entwurf Lines geschmückt.

Ein komplettes Theme für Debian besteht aus Wallpaper, Login-Manager- und GRUB-Design, Banner für Debian-Installer, Blog, Wiki und Webseite, Labels für DVDs und CDs, einem T-Shirt-Design und einem Sticker. Es ist geplant, alle eingereichten Themes zu Debian 9 zu paketieren und mit auszuliefern, sodass alternative Themes leicht erreichbar sind. Es können darüber hinaus auch Pakete mit abweichendem Artwork eingereicht werden, wenn dies etwa besonders barrierefrei ist. Für die Paketierung ist allerdings Eile geboten, wie Niels Thykier, Debians derzeitiger Release-Manager betont, denn die Einreichungsfrist für neue Pakete für Debian 9 endet am 5. Januar 2017.

Dann beginnt der Soft-Freeze, der keine neuen oder wiedereingeführten Pakete mehr zulässt. Der Freeze für Transitions setzt bereits am 5. November ein, während der Full-Freeze am 5. Februar beginnt. Wann dann Debian 9 »Stretch« mitsamt dem jetzt ausgewählten neuen Artwork erscheint, entscheidet das Release-Team, denn veröffentlicht wird Debian 9 erst, wenn es fertig ist. Mit einer Veröffentlichung kann erfahrungsgemäß ab dem späten Frühjahr gerechnet werden.