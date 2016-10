Gesellschaft::Bildung

Freier DevOps-Kurs der Linux Foundation

Die Linux Foundation bietet auf der Online-Lern-Plattform edx.org ihren neuen Massive Open Online Course (MOOC) »Introduction to DevOps: Transforming and Improving Operations« an. Der Kurs startet am 16. November und erstreckt sich über zehn Wochen. Neben der kostenfreien Teilnahme ist es auch möglich, gegen einen Betrag von 99 USD ein geprüftes Zertifikat zu bekommen.

Linux Foundation Logo der Linux Foundation

Der Kurs » LFS161x - Introduction to DevOps: Transforming and Improving Operations « ist der vierte Online-Kurs, den die Linux Foundation auf edx.org anbietet. »DevOps ist ein schnell wachsendes Berufsfeld, das eine hohe Jobsicherheit, wettbewerbfähige Vergütung und Wachstumsmöglichkeiten verspricht, aber es herrscht ein Marktmangel an Erfahrung und Talenten, der behoben werden muss« meint Jim Zemlin, der Geschäftsführer der Linux Foundation, in einer Pressemitteilung . DevOps versuchen, die Lücke zwischen Entwicklern und Operatoren zu schließen. Die DevOps-Bewegung ging von Personen aus, die meinten, sie könnten IT-Infrastrukturen besser verwalten, wenn sie besser verstehen, wie und warum sie erstellt wurde. Organisationen, die DevOps-Best-Practices übernahmen, haben gezeigt, dass sie agiler und flexibler sind, IT-Praktiken effektiver umsetzen und höhere Gewinne bei geringeren Kosten erwirtschaften.

Der DevOps-Kurs der Linux Foundation baut auf den drei DevOps-Basis-Prinzipien Systemdenken, verstärkte Rückmeldungsschleifen und der Kultur kontinuierlicher Experimente und Lernens auf. Der Kurs wird von John Willis geleitet. Er erklärt Teilnehmern unter anderem die Notwendigkeit, DevOps zu betreiben und die DevOps-Grundlagen, -prinzipien und Praktiken. Die Teilnehmer lernen, Wertflüsse zu verstehen und zu analysieren, die DevOps-Pipeline zu erklären und anzuwenden und das Konzept der kontinuierlichen Bereitstellung. Sie erfahren, wie sie eine Problemlösungskultur erschaffen sowie Infrastruktur und Geschäftszahlen sinnvoll überwachen.

Der DevOps-Kurs ist in sechs Kapitel unterteilt, die jeweils mit einem kurzen Wissenstest abgeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es eine Abschlussprüfung, die für das kostenpflichtige Zertifikat notwendig ist.