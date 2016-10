Do, 27. Oktober 2016, 10:58

SUSE kündigt Distribution für ARM-Server an

Mit »SUSE Linux Enterprise Server for ARM« kündigt die SUSE Linux AG die erste Enterprise-Distribution für ARM-Server an.

Novell

SUSEs neues Angebot einer Distribution für ARM-Server basiert auf der 64-Bit-ARM-v8-A-Architektur. Im letzten Jahr hatte SUSE eine Zusammenarbeit mit Partnern angekündigt, um SUSE Enterprise Storage auch auf Rechnern mit 64-Bit ARM-Technologie anzubieten. Das neue SUSE Linux Enterprise Server for ARM ist laut dem Unternehmen ein wichtiger Schritt in Richtung von durch Software definierter Storage-Lösungen.

Die neue Distribution stellt technisch eine ARM-Version von SUSE Linux Enterprise Server (SLES) dar, die bis zum Jahresende zusammen mit 64-Bit-ARM-Unterstützung für SUSE Enterprise Storage und entsprechenden Supportangeboten erscheinen soll. Der auf ARM- und MIPS-SoCs spezialisierte Halbleiterentwickler Cavium bietet bereits erste Speicherlösungen an. Darunter sind auch die Prozessoren der ThunderX-Baureihen CN88xx und CN87xx mit acht bis zu 96 ARMv8-Prozessorkernen. Zwei dieser Prozessoren, in der höchsten Ausbaustufe in einer Dual-Socket-Konfiguration zusammengeschaltet, können bis zu einem TByte RAM ansteuern.

Neben Hardware-Partnerschaften mit Gigabyte, HP und dem Open Compute Project (OCP) arbeitet Cavium neben SUSE auch mit Oracle, Fedora und Xen zusammen, um ARM-Lösungen im Server-Bereich zu verbreiten. SUSE will mit Cavium und anderen Technologiepartnern auch im Bereich Infrastruktur ansetzen und stellt auf die ARMv8-A-Architektur abgestimmte Werkzeuge zum Kompilieren, Paketieren und Ausrollen der entwickelten Lösungen bereit. Zudem unterstützt SUSE mit dem neuen Angebot auch Funktionen wie die Storage-Optimierung der ARM-SoCs.

Erst kürzlich hatte Linus Torvalds in einem Gespräch mit Linaro-Chef David Rusling geäußert, er sehe kaum Chancen dass ARM der x86-Plattform das Wasser abgraben könnte. Er begründete das mit dem Fehlen einer plattformübergreifenden Infrastruktur, auch wenn ARM auf Seiten der Hardware große Vorteile wie seine Energiesparsamkeit vorweisen könne. Auch Analysten sind sich über den künftigen Erfolg von ARM-Prozessoren bei Servern im Gegensatz zum Erfolg bei Geräten des Internet der Dinge nicht einig.