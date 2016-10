Software::Kernel

Benchmark: Kernel 4.9 am schnellsten

Die auf Hardware- und System-Benchmarks spezialisierte Seite »Phoronix« hat eine Reihe von Tests veröffentlicht und 21 Kernel-Versionen zwischen Linux 3.9 und 4.9 miteinander verglichen. Wie der Auflistung entnommen werden kann, schneidet die kommende Version von Linux dabei am besten ab.

Larry Ewing

Vor allem bei komplexen und ausgereiften Systemen, wie beispielsweise dem Linux-Kernel, bedeuten Neuerungen nicht zwangsläufig auch Verbesserungen bei der Geschwindigkeit. So verändern nicht selten schon kleinere Änderungen das Laufzeitverhalten von Anwendungen und führen dazu, dass Bereiche sich verschieben und aus einer potenziell performanten Änderung an einer anderen Stelle ein Flaschenhals entsteht. Zudem gehen Anwender oft davon aus, dass das System einen Reifegrad erreicht hat, der kaum noch gesteigert werden kann, und jegliche Änderungen den Kernel eher aufblähen, als ihn schneller zu machen. Dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss, will nun eine Benchmark-Reihe der auf Hardware-Themen und -Tests spezialisierten Seite »Phoronix« beweisen.

Wie der Betreiber der Seite, Michael Larabel, schreibt, wurde für alle Tests dasselbe System genutzt und die Kernel-Optionen wurden zwischen den getesteten Kernel-Versionen beibehalten. Insgesamt wurden dabei 21 Kernelversionen zwischen Linux 3.9 und 4.9 unter die Lupe genommen. Als Testsystem diente ein mit einer Intel Core i7 CPU bestückter Desktoprechner mit 16 GB RAM und einer 120 GB SSD-Festplatte.

Die Resultate ergeben ein gemischtes Bild. So hat sich erwartungsgemäß mit der zunehmenden Optimierung des Kernels auf SSD-Hardware die Zugriffsgeschwindigkeit teils drastisch geändert. Am schnellsten fällt dabei der sich in der Entwicklung befindende Kernel 4.9 aus, der nicht nur zwischen den alten Kerneln, sondern auch im Vergleich mit der Vorgängerversion in fast jedem Test am besten abschneidet. Doch auch bei der Grafik kann der neue Kernel punkten. So betrug beispielsweise der Unterschied bei »Counter-Strike: Global Offensive« zwischen Linux 3.11 und Linux 4.9 satte 7 Bilder in der Sekunde (Linux 3.11: 24,43; Linux 4.9: 31,73). Einzig bei dem synthetischen GpuTest im Modus »Furmark« unterlag der neue Kernel den alten Kernel-Versionen.

Anders sieht die Lage dagegen bei System-, Datenbank- und Serverbenchmarks aus, die auf eine Reihe von Parametern angewiesen sind. Während bei den Systemtests die meisten Kernelversionen sich kaum voneinander unterschieden, weisen die Benchmarks der Datenbankgeschwindigkeiten teils massive Unterschiede zwischen den Kernelversionen auf. So verhalten sich beispielsweise PostgreSQL und Apache auf den mittleren Kernelversionen am performantesten.

Zusammenfassend lässt sich den Resultaten entnehmen, dass neue Kernel-Versionen in der Regel nicht nur viele Neuerungen, sondern in vielen Bereichen auch Verbesserungen der Geschwindigkeit mit sich bringen. Wer allerdings eine grundsätzliche Verbesserung der Geschwindigkeit in jedem Bereich erwartet, dürfte enttäuscht sein. Denn auch bei Linux gilt die Maxime der Spezialisierung und der Wahl der richtigen Software.