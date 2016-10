Gesellschaft::Politik/Recht

Polen startet zentrales Quellcode-Archiv

Polen startet ein zentrales Quellcode-Archiv, um den Austausch und die Wiederverwendung von ICT-Lösungen im Land zu fördern.

EU Initiative für mehr E-Government

Im Rahmen des »Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa« (PZIP), einem Programm zur nationalen Digitalisierung, soll neben einem zentralen Quelltextarchiv auch ein einheitliches System des elektronischen Dokumentenmanagements in der staatlichen Administration als Open Source erstellt werden. Mit PZIP will das Ministerium für Digitale Angelegenheiten ein schlüssiges, logisches und effizientes staatliches Informationssystem erstellen, das eServices auf nationaler und europäischer Ebene bietet und dabei sowohl Qualitäts- als auch Kosteneffektivität im Blick hat, wie Joinup berichtet

Nachdem die Regierung PZIP jetzt gebilligt hat, erklärt das Ministerium den Willen, eine sorgsam geplante kohärente ICT-Strategie für Regierungsbelange zu entwickeln. Das Ministerium stellt die Höhe der Ausgaben für Softwarelizenzen im Bürobereich in Frage, hier werde Geld für Funktionen verschwendet, die nicht benötigt werden. Die Verwaltung sollte in diesem Bereich andere Optionen inklusive Open Source in Betracht ziehen.

Mit PZIP soll die Regierungs-ICT weiter zentralisiert werden. Die Pläne umfassen unter anderem ein zentrales Portal für eGovernment-Dienste, ein zentrales staatliches Register und Rechenzentren für die Regierung. Dabei müssen rund 4300 bestehende eGovernment-Webseiten angeglichen und zusammengefasst werden. Vorbild für die Neugestaltung sind dabei die eGovernment-Strategien der USA und Großbritanniens. Die Generalüberholung der Regierungs-ICT war im Frühjahr angekündigt worden. Bis zum Juli war die Bevölkerung aufgerufen, einen Entwurf der Planung zu kommentieren.

PZIP soll darüber hinaus Breitbandverbindungen für alle Bürger bereitstellen und diese schulen und ermuntern, eGovernment-Dienste zu benutzen.