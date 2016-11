Do, 3. November 2016, 10:13

Software::Distributionen::Fedora

Fedora 25 ist am 15. November zur Veröffentlichung vorgesehen

Die Veröffentlichung von Fedora 25 ist für den 15. November vorgesehen. Ab 1. November gilt der »Final-Freeze«.

Ab dem 1. November gilt für die abschließende Entwicklung von Fedora 25 der »Final Freeze«, wie Jan Kurik, Fedora Program Manager, auf der Entwicklerliste bekanntgab. Damit gelangen nur noch Pakete in die Distribution, die Fehler beheben, die ansonsten eine Veröffentlichung blockieren würden. Einzige weitere Ausnahme sind sogenannte »Freeze Exception Bugs«, die zwar eine Veröffentlichung nicht verhindern würden, aber trotzdem wichtig genug sind um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten.

Bisher hat Fedora 25 lediglich bei der Veröffentlichung der Alphaversion im August eine Woche Verspätung und es sieht so aus, als würde es dabei bleiben und die Veröffentlichung am 15. 11. nach Plan stattfinden. Dann wird Fedora 25 mit einigen Highlights punkten können, andererseits haben es wichtige Pakete und Funktionen nicht mehr in diese Ausgabe geschafft.

Seit einigen Versionen versucht Fedora bereits Wayland als Standard zu etablieren, mit Fedora 25 ist es nun soweit. Eine Entwicklung, von der betroffene Anwender vermutlich mehr merken werden als von der Umstellung auf Wayland ist die bessere Unterstützung für Notebooks mit zwei Grafikkarten in Gnome 3.22. Anwendungen oder Spiele, die viel GPU-Unterstützung benötigen, können über ein Kontextmenü diese Programme unter Verwendung der diskreten Grafikkarte starten.

Der gerade veröffentlichte Version 13 der Grafikbibliothek Mesa wird es nicht in den Paketbestand von Fedora 25 schaffen, hier gibt es keine Ausnahme für den Freeze. Auch die Vulkan-Treiber im ausgelieferten Mesa 12 werden nicht aktiviert. Mesa 13 wird nach der Veröffentlichung von Fedora 25 über ein Upgrade verfügbar gemacht. Mesa 13 bringt unter anderem OpenGL 4.5 für Intel-GPUs ab der Broadwell-Reihe sowie den RADV-Radeon-Vulkan-Treiber.