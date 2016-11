Software::Distributionen::Red Hat

Red Hat Enterprise Linux 7.3 freigegeben

Knapp ein Jahr nach der letzten Version der Unternehmensdistribution hat Red Hat eine aktualisierte Version des Systems veröffentlicht. Red Hat Enterprise Linux 7.3 bietet im direkten Vergleich zur Vorgängerversion zahlreiche Neuerungen, darunter neue Features und Optimierungen rund um Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Funktionale Erweiterungen gibt es zudem hinsichtlich Linux-Containern und Internet-of-Things (IoT)-Applikationen.

Red Hat Red Hat Enterprise Linux 7

Im Gegensatz zu den ständigen Updates des Herstellers, die in der Regel nur Korrekturen bestehender schwerer Probleme enthalten, kommen Red Hat Enterprise Linux-Updates mit funktionellen Änderungen und Neuerungen. So setzt das Produkt in der finalen Version 7.3 zwar immer noch auf den relativ alten Kernel 3.10 , doch zahlreiche Treiber-Updates und Neuerungen aus neueren Kerneln wurden in den Red-Hat-Kernel zurückportiert. Neben erweiterter Hardware-Unterstützung enthält RHEL 7.3 unter anderem gleich mehrere Neuerungen direkt im Kernel.

So unterstützt das Produkt beispielsweise Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMMs), die als persistente Speicherblöcke in XFS- oder ext4-Filesystemen eingesetzt werden können. Das Controller Area Network (CAN) Protokoll ist nun standardmäßig eingeschaltet und libndctl bietet ein einheitliches Interface für das libnvdimm-Subsystem. Crash wurde zudem auf die Version 7.1.5 angehoben, dracut erweitert und die mpt2sas- und mpt3sas-Treiber zusammengeführt. Ferner bietet der Kernel einen Support für Wacom Cintiq 27 QHD-Tablets und die Intel Omni-Path-Architektur.

Das in RHEL 7 eingeführte systemd wurde weiter ausgebaut. Unter anderem kann die farbige Ausgabe abgeschaltet und mittels der Option »RandomizedDelaySec« lässt sich ein Event verzögern. Neu sind zudem Verbesserungen an der Geschwindigkeit des Systems. Durch die Integration leichtgewichtiger Tunnel werden Gastinstanzen von Red Hat Enterprise Linux 7.3 nun effizienter und flexibler. Das System erlaubt zudem eine Verwaltung von Parallel-NFS (pNFS)-Clustern durch Support der Layout-Formate Block SCSI und Flex-Files. Der NetworkManager unterstützt neue Typen und erlaubt auch ein leichteres Setzen von DHCP-Timeout.

Mirko Lindner RHEL 7.3 - Installation

Auch in puncto Sicherheit erfuhr das System zahlreiche Neuerungen. SELinux wurde ausgebaut und unterstützt unter anderem die SELinux Common Intermediate Language (CIL). Zu den neuen Funktionen, die die Sicherheit erhöhen sollen, zählen zudem der Support für Smartcard-Authentifizierung mit Active Directory, Unterstützung der OpenSCAP Workbench und Ergänzung der Media Access Control Security (MACSec) v2.

Weitere Neuerungen der aktuellen Version sind die Unterstützung des High Availability Add-On auf IBM z Systems und eine dynamische Konfiguration von RAID-Systemen über RAID Takeover. Die Technologievorschau des Atomic CLI kann für das Signieren und Überprüfen von Container-Signaturen verwendet werden. Zudem bietet die aktuelle Version eine Unterstützung von Bluetooth LE (Low Energy) und die Einbindung in High-End-Industrie-Controller durch Unterstützung des Controller Area Network (CAN).

Eine Liste aller Änderungen von Red Hat Enterprise Linux 7.3 liefert das sehr ausführliche Changelog der neuen Version. Die aktuelle Version der Distribution kann durch das Red Hat Network (RHN) aktualisiert werden. Zuvor müssen Anwender allerdings dem Kanal der Distribution beigetreten sein. Ferner stehen ISO-Images zur Verfügung, die allerdings ebenfalls nur mit einem gültigen RHN-Account bezogen werden können. Die Distribution wird auf einer DVD ausgeliefert. Alternativ kann das Produkt auch als Boot-ISO bezogen und durch das Netzwerk installiert werden.