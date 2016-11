Software::Business

Benno MailArchiv 2.2.0 mit WebApp 2 erschienen

LWsystems hat Benno MailArchiv in der Version 2.2.0 freigegeben. Die größte Neuerung in dieser für rechtssichere und gesetzeskonforme E-Mail-Archivierung nutzbaren Software ist die modernisierte Web-Oberfläche »WebApp 2«.

Benno MailArchiv Benno MailArchiv WebApp 2

In Version 2.2.0 ist die größte Neuerung die neue WebApp 2, einer modernen Weboberfläche, die eine gute Benutzbarkeit aufweisen soll und auf gewöhnlichen Monitoren ebenso wie auf Mobilgeräten mit ihren kleineren Displays funktioniert. Eine weitere Neuerung ist das Werkzeug »benno-tool«, das diverse Archiv-Funktionen aufrufen kann.

Die neue WebApp 2 basiert auf einem moderneren, klareren und schlanken GUI-Design und bietet Mehrsprachigkeit. Aktuell steht die WebApp in folgenden Sprachen zur Verfügung: Englisch, Italienisch, Polnisch und Plattdeutsch. Weitere Sprachen können einfach durch Hinzufügen von Sprachdateien ergänzt werden. Die Oberfläche passt sich automatisch an verschiedene Display-Größen und -formate an, von gewöhnlichen Monitoren bis zu Mobilgeräten.

Benno MailArchiv Benno MailArchiv WebApp 2

Neu ist auch die sogenannte Konversationssuche. Sie sucht Mails, in der eine Adresse als Empfänger oder Absender auftritt, so dass der gesamte Mail-Verlauf in einer Suche dargestellt wird. E-Mails können über die neue Permalink-Funktion in Form eines dauerhaft gültigen Links referenziert werden. Der Link weist dabei auf die jeweilige Mail im Archiv. Weitere Einzelheiten können der Ankündigung entnommen werden.

Gleichzeitig kündigt LWsystems das Benno MailArchiv Plugin für die WebApp der Kopano-Groupware (ehemals Zarafa) an. Benno MailArchiv wird damit nahtlos in die Kopano WebApp integriert. Das Plugin für die Kopano WebApp soll noch im November erscheinen. Es wird als kostenpflichtige Erweiterung für Kunden mit gültiger Software Maintenance zur Verfügung stehen.

Benno MailArchiv 2.2.0 wird Kunden mit gültiger Software-Maintenance kostenlos angeboten. Für neue Interessenten steht das Produkt 60 Tage lang kostenlos und ohne Funktionseinschränkungen als Demo-Version zur Verfügung. Der größte Teil von Benno MailArchiv ist freie Software und steht als Open Benno MailArchiv frei zur Verfügung. Dieser Version fehlen allerdings einige Module, insbesondere für die rechtssichere bzw. gesetzeskonforme E-Mail-Archivierung. Ferner fehlen die Benutzertrennung und Geschwindigkeitsoptimierungen der Indexierung und Suche. Das mitgelieferte Modul »Benno REST« steht zudem unter einer proprietären Lizenz und darf nicht kommerziell verwendet werden.