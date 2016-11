Publikationen

freiesMagazin 11/2016 erschienen

Die Novemberausgabe von »freiesMagazin« ist mit Nachrichten und Artikeln über freie Software erschienen. Themen dieser Ausgabe sind unter anderem »Verschlüsselte Server-Backups mit Duply und Duplicity«, »KeeWeb: Passwörter sicher speichern« und »Test: Life is Strange – Emotionale Zeitreise«.

freiesMagazin « ist ein monatlich erscheinendes Magazin mit Artikeln über freie Software und Linux. Ähnlich wie Pro-Linux, aber in anderer Form decken die Artikel in freiesMagazin alle Themen ab, die Anwender freier Software interessieren, darunter aktuelle Entwicklungen, Anwendungen, Mobilsysteme, Programmierung, Web-Entwicklung, Spiele und Buchrezensionen. Das Magazin wie auch die Artikel stehen, sofern nicht anders angegeben, unter der freien Lizenz CC-BY-SA 4.0 International

Die Novemberausgabe bringt den Lesern 30 Seiten mit Nachrichten, Artikeln, Leserbriefen und Terminen aus der Welt von Linux und freier Software. Die Titel der Artikel in dieser Ausgabe lauten »Der Oktober im Kernelrückblick«, »Verschlüsselte Server-Backups mit Duply und Duplicity«, »Scribus in der Praxis«, »KeeWeb: Passwörter sicher speichern«, »Test: Life is Strange – Emotionale Zeitreise«, »Spieltipp: Don't take it personally, babe, it just ain't your story« und »Test: The Curious Expedition – ein Roguelike-Abenteuer für Forscher und Entdecker«.

Ferner bringt das Magazin diesen Monat eine Rezension eines Buches, in denen freie Software in der einen oder anderen Form behandelt wird. Die vorliegende Rezension bespricht das Buch »Scrum – Produkte zuverlässig und schnell entwickeln«.

Das Magazin kann in PDF-, EPUB- und HTML-Formaten vom Server des Projektes heruntergeladen werden. Die EPUB- und die HTML-Ausgabe sind in einer Variante mit Bildern und in einer bandbreitenschonenden Variante ohne Bilder verfügbar.