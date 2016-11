Gemeinschaft::Veranstaltungen

Thomas-Krenn-Award: Bewerbungen starten

Bereits zum siebten Mal unterstützt der Serverhersteller anlässlich der Thomas-Krenn Open-Source-Förderung Projekte mit Hardware-Gutscheinen im Gesamtwert von 6.500 Euro. Der Bewerbungszeitraum für die Auszeichnung startet ab sofort und läuft bis Ende Februar 2017.

Mirko Lindner

Freie Projekte, insbesondere größere Projekte, benötigen oft eine eigene Server-Infrastruktur. So betreibt beispielsweise Debian eine Anzahl von Servern in diversen Rechenzentren. Mindestens einer davon, der neue cdbuilder-Server, wurde von der Thomas-Krenn gestiftet. In ähnlicher Weise unterstützt das Unternehmen aus Freyung auch weitere Open-Source-Projekte. Der Grund ist für das Unternehmen, dass es selbst vom Einsatz zahlreicher freier Softwareprodukte profitiert, und seine Kunden ebenso.

Wie das Unternehmen nun bekannt gab, soll die erstmals 2010 gestartete Förderung von freier und offener Software mit Hardware auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Unter den ersten drei Plätzen vergibt das Unternehmen Server-Hardware im Gesamtwert von 6.500 Euro. Der erste Platz wird mit Hardware im Wert von 3.000 Euro dotiert. Das Projekt, das den zweiten Platz belegte, unterstützt das Unternehmen mit 2.500 Euro und der dritte Platz wird mit 1.500 Euro belohnt.

Die Teilnahmebedingungen sind, dass jeder Bewerber ein aktives Mitglied eines Open Source- oder Gemeinschaftsprojekts sein muss. Einzelpersonen sind von der Teilnahme am Award ausgenommen. Zudem muss bereits bei der Bewerbung der Wunsch nach Hardware genannt werden– dafür werden drei Warenkörbe für die jeweiligen Platzierungen im Onlineshop des Herstellers erstellt.

Projekte, die sich für den Award bewerben wollen, können die Teilnahmebedingungen der Website des Serverherstellers entnehmen und ihr Projekt noch bis zum 28. Februar 2017 einreichen. Die drei Gewinnerteams, die von einer unabhängigen Jury ermittelt werden, werden auf den Chemnitzer Linux Tagen am 10./11. März 2017 ausgezeichnet.