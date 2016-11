Hardware::Platinencomputer

VoCore2 Lite: Vier-Dollar-Rechner mit Linux

Unter dem Namen »VoCore2 Lite« will der Chinese Qin Wei ein Minisystem herstellen, der lediglich 4 US-Dollar kosten und sich mit Linux betreiben lassen soll. Dazu sucht der Initiator noch nach Unterstützern. Über 2100 Personen haben bereits Interesse an dem System bekundet.

vocore.io VoCore2 Ultimate

Wie schon das Vorgängerprodukt will auch das »VoCore2« ein System sein, das kaum größer als eine Briefmarke ist und viele Aufgaben übernehmen kann. Der Minirechner soll in eingebetteten Systemen oder intelligenten Häusern eingesetzt werden. Auf 2,5 x 2,5 cm Fläche sind ein MediaTek SoC MT7688AN mit 580 MHz, 128 MB DDR2 RAM, 16 MB NOR Storage, Wifi-Anschluss mit 300 Mbps, 100 MBit/s Ethernet-Anschluss, USB, PCIe 1.1 sowie Lötpunkte für zahlreiche Schnittstellen untergebracht. Als Preis werden knapp 12 US-Dollar angepeilt. Wer es allerdings ein Stück kleiner und günstiger möchte, kann eine »Lite«-Version ordern, die lediglich über 64 MB DDR2 und 8 MB NOR-Speicher verfügt, dafür aber auch nicht einmal vier US-Dollar kostet.

Als Betriebssystem soll auf beiden Geräten OpenWRT genutzt werden. Als Einsatzgebiete nennt der Entwickler Qin Wei beispielsweise drahtlose Steuerungen, Roboterprojekte, leicht transportierbare Router oder WiFi-Anbindungen für netzwerkbetriebene Systeme. Denn je nach Dock kann das System verschiedene Funktionen annehmen und beispielsweise von einem Router zu einer Kamera umgebaut werden. Wer es bequemer haben möchte, kann anstatt der einzelnen Systeme für 39 US-Dollar die VoCore2-Platine und ein Dock bestellen, auf das sich das Board aufstecken lässt. Das Dock bietet, wie auch schon beim Vorgänger, fertige Anschlüsse für Netzwerk, Audio/Kopfhörer, USB 2.0 sowie einen MicroSD-Karteneinschub.

Die Kampagne auf Indiegogo läuft noch knapp zwei Wochen und ist ein Erfolg. Die ursprünglich angepeilte Summe von 6.000 US-Dollar ist bereits seit geraumer Zeit überschritten. Mittlerweile konnte der Entwickler von über 2100 Interessenten über 72.000 US-Dollar einsammeln.