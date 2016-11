Publikationen

Linux Foundation veröffentlicht Cloud-Leitfaden 2016

Die Linux Foundation hat zum dritten Mal ihren jährlichen »Leitfaden für die offene Cloud« veröffentlicht. Der Bericht informiert Interessenten über aktuelle Trends und die wichtigsten freien Projekte im Cloud-Bereich.

Linux Foundation Leitfaden für die offene Cloud 2016

Der Bericht , der von den Linux Foundation-Mitarbeitern Libby Clark und Mark Hinkle recherchiert und verfasst wurde, will den fraglos zahlreichen Interessenten eine Übersicht über die Trends bei Containern, Microservices und anderen Faktoren bieten, die den Cloud-Einsatz heute bestimmen. Die Linux Foundation stellt darin auch Argumente vor, warum eine offene Cloud heute für nahezu jede Branche von großer Wichtigkeit ist.

Zur Wichtigkeit der Cloud trägt auch bei, dass heute nahezu jede Branche auf Technologie beruht, gleichgültig ob es Banken, das sonstige Finanzwesen, die Automobilindustrie oder das Gesundheitswesen sind. Die Cloud-Strategie kann somit über den Erfolg oder das Scheitern eines Unternehmens entscheiden. Erfolgreiche Cloud-Strategien beruhen auf Linux und Open-Source-Software, verrät der Bericht.

Eine Liste der 75 wichtigsten freien Projekte schließt den Bericht ab und soll den Anwendern und Entscheidern Hinweise geben, auf welche Projekte sie bauen können. Die Projekte sind in Kategorien unterteilt, darunter IaaS, PaaS, Virtualisierung, Container, Cloud-Betriebssysteme, DevOps, Konfigurationsverwaltung, Logging und Überwachung, Software-definierte Vernetzung (SDN), Software-definierte Speichersysteme und Vernetzung von Containern. In diesem Jahr erhielt der Bericht die zusätzlichen Kategorien Container-Verwaltung und Automatisierungswerkzeuge, weil momentan in diesen Bereichen sehr viel Neues entsteht. Diese Entwicklung wird angespornt von dem steigenden Bedarf an Lösungen zur Verwaltung von verteilten in der Cloud laufenden Anwendungen. »Traditionelle« DevOps CI/CD-Werkzeuge wurden ebenfalls in eine eigene Kategorie gestellt.

Die genannten Zusätze reflektieren laut dem Bericht einen Trend hin zur Nutzung öffentlicher Cloud-Dienste und zu Microservices-Architekturen, was die Nutzung von Open-Source-Clouds grundlegend verändert. Der Bericht ist als PDF-Dokument von der Webseite der Linux Foundation kostenlos herunterzuladen.