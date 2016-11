Software::Spiele

»Transport Fever« für Linux freigegeben

Die Verkehrssimulation »Transport Fever«, wurde für Linux, Mac OS X und Windows veröffentlicht. Das Spiel ist der Nachfolger von »Train Fever« und fokussiert dementsprechend sehr stark die Simulation eines Eisenbahnnetzwerks.

»Transport Fever« stellt eine Verkehrssimulation dar, die aufgrund ihrer Geschichte einen Schwerpunkt vor allem auf die Eisenbahn legt. Die Spieler beginnen ihre Karriere im Jahr 1850 mit dem Aufbau ihres Unternehmens. Als Transportmagnat errichten sie die kommenden 150 Jahre lang Bahnhöfe, Flughäfen, Häfen und verdienen ihr Geld, indem sie Bereiche verbinden, die Transportdienste benötigen. Über 120 Züge, Flugzeuge, Schiffe, Busse, Straßenbahnen und Lastwagen stehen dabei zur Auswahl, die sukzessive im Laufe des Spiels freigeschaltet werden.

Das Spiel bietet neben einem freien Spiel auch Kampagnen an, die in Europa und den USA angesiedelt sind und in denen diverse Missionen erfüllt werden müssen. Die Missionen erzählen dabei den historischen Hintergrund des 19. und 20. Jahrhunderts und bieten diverse Transport-Herausforderungen. Einen Wettstreit mit anderen Spielern gibt es allerdings nicht, denn einen Multiplayer-Modus bietet »Transport Fever« nicht.

»Transport Fever« ist in der deutschen Sprache komplett internationalisiert und setzt unter Linux mindestens einen Intel Core 2 Duo 3,0 GHz, 4 GB RAM, 12 GB Festplattenspeicherplatz und mindestens eine Nvidua GeForce GTX 260 oder ATI Radeon HD 5670 mit GB VRAM voraus.