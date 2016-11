Software::Android

Cyanogenmod 14.1 in ersten Nightly Builds verfügbar

Erste Nightly Builds bringen das das auf Android 7.1 »Nougat« basierende Cyanogenmod 14.1 auf 14 Smartphones.

Das Entwicklerteam um Cyanogenmod (CM) stellte in einem Blogeintrag zu den ersten Nightlies klar, dass sich CM14.1 noch in einer sehr frühen Phase befinde, das Team aber Fortschritte mache. Es werden zwar in den Nightly Builds ab sofort initial 14 Modelle unterstützt, allerdings noch nicht mit dem vollen Funktionsumfang. So werden beispielsweise noch keine Themes unterstützt.

Die derzeit von CM14.1 unterstützten Smartphones sind Asus Zenfone 2 Laser, Asus Zenfone 2 Laser 1080p, Google Nexus 6P, Google Nexus 5X, Lenovo Moto G, Lenovo Moto G 2014, Lenovo Moto G 4G, Lenovo Moto G 4G 2014, LG G3, LG G4 T-Mobile US, Oneplus 3, Samsung Galaxy S5, Xiaomi Mi3w und Xiaomi Mi4. Sukzessive sollen neben der weiteren Komplettierung der Funktionen auch weitere Geräte hinzugefügt werden.

Wie schnell weitere Geräte hinzukommen hängt auch von der Beteiligung der Gemeinschaft ab. Im Blogeintrag weist Cyanogenmod-Gründer Steve Kondik darauf hin, dass CM wieder näher an die Gemeinschaft heranrücke, und erhofft sich rege Beteiligung beim Einsenden von Fehlermeldungen. Für das Melden fehlender Funktionen sei es allerdings noch zu früh.

Im Oktober hatte Cyanogen, die Firma, die auf Cyanogenmod aufgebaut wurde, einen Strategiewechsel bekanntgegeben, der sich sowohl technisch als auch personell auswirkte. CyanogenOS wird künftig nicht mehr als komplettes Betriebssystem mit diversen Apps angeboten, sondern als modulares System, aus dem sich Smartphone-Hersteller heraussuchen können, was sie benötigen. Die Anpassung war nötig geworden, da das vorherige Konzept, CyanogenOS als komplettes mobiles Betriebssystem an Hersteller zu lizenzieren, nicht den erhofften wirtschaftlichen Erfolg brachte.

Unklar blieb, wie sich die schwierige Situation des Unternehmens, die auch Entlassungen von Entwicklern mit sich brachte, sich auf Cyanogenmod auswirken würde. Das jetzige nähere Heranrücken an die Gemeinschaft erhöht also die Überlebenschancen für den Android-Mod, falls es mit dem Unternehmen weiter bergab gehen sollte.