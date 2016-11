Do, 10. November 2016, 08:03

Gemeinschaft::Konferenzen

SFSCon16 am 11. November in Bozen

Morgen, am 11. November, lädt die Linux User Group Bozen (LUGBZ) zu einer weiteren Ausgabe der South Tyrol Free Software Conference (SFSCon) ein.

Mirko Lindner

Im kleinen Südtirol spielt freie Software längst eine große Rolle. Der öffentliche Verkehrsbetrieb SAD und der Gemeindenverband haben in den 90er-Jahren Pionierarbeit in Sachen Linux und freier Software geleistet. Inzwischen haben die öffentliche Verwaltung des Landes, viele Schulen, Vereine, Einrichtungen, aber auch Wirtschaftsbetriebe, Freiberufler und Private auf freie Software wie Linux oder OpenOffice.org umgesattelt. Kaum verwunderlich deshalb, dass auch die South Tyrol Free Software Conference (SFSCon) eine lange Tradition in der Region hat. Die Veranstaltung wurde erstmals 2001 von der Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan organisiert und wird seit 2005 vom TIS innovation park, jetzt IDM Südtirol – Alto Adige in Bozen organisiert.

Auch in diesem Jahr haben Besucher Gelegenheit mit Experten über den Beitrag von Freier Software, Offene Standards und Open Data im Unternehmen und in der Öffentlichen Verwaltung zu sprechen und zahlreichen Vorträgen zu lauschen. Die Simultanübersetzung der Vorträge im Haupt-Track ist in deutscher, italienischer und englischer Sprache vorgesehen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem auch dieses Jahr wieder der SFSaward von der LUGBZ, die Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan, an eine Person verliehen, die sich in besonderer Weise für die Anwendung und Verbreitung von Freier Software in Südtirol eingesetzt hat. Teilnehmer der Konferenz haben außerdem die Möglichkeit, eine LPI (Linux Professional Institute) Zertifizierungsprüfung durchzuführen.

Die Konferenz findet am Freitag, den 11.11.2016 ab 8.30 Uhr im IDM Südtirol Sitz in der Siemensstr. 19, Bozen, statt. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen wird allerdings um eine Online-Anmeldung gebeten.