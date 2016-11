Software::Distributionen::Fedora

Fedora 25 verspätet sich, bringt aber MP3-Playback

Die veröffentlichung von Fedora 25 wurde um eine Woche auf den 22.November verschoben. Grund ist ein Fehler im Boot-Menü.

Eigentlich verlief die Entwicklung von Fedora 25 recht störungsfrei. Lediglich die Veröffentlichung der ersten Alphaversion im August verschob sich um eine Woche. Jetzt hat das Fedora Engineering Steering Committee (FESCo) in einer Sitzung beschlossen, Fedora 25 um eine weitere Woche zu verschieben. Das teilte jetzt Jan Kuřík, Plattform und Fedora Program Manager bei Red Hat, mit. Grund hierfür ist ein Fehler im Boot-Menü , der lediglich bei einer Co-Installation von Mac OS X und Fedora 25 auftritt.

Ein Entwickler hatte versucht, Fedora 25 zusammen mit dem recht betagten OS X 10.7.2 in einer Dual-Boot-Konstellation zu installieren. Bei der Installation des Bootloaders wies der Anaconda-Installer auf ein Problem hin, das zwar die Möglichkeit bot, die Installation abzuschließen, jedoch nicht in der Lage war, Fedora zu starten, da kein Boot-Menü erschien. Darüber hinaus schien die Installation erfolgreich gewesen zu sein. Der Fehler wurde als Release-Blocker eingestuft und bewirkte in der FESCo-Sitzung das Ergebnis NOGO.

Wenn Fedora 25 am 22. November veröffentlicht wird, wird es eine Neuerung geben, die bisher nicht bekannt war. Wie Christian Schaller jetzt in seinem Blog mitteilte, wird es für die Workstation-Variante von Fedora 25 Unterstützung für das Abspielen von MP3 geben. Allerdings muss für Fedora 25 das MP3-Plugin noch händisch installiert werden. Für Fedora 26 könnte es im Installationsmedium enthalten sein.

Realisiert wird dies durch die MPG123-Bibliothek mitsamt einem korrespondierenden GStreamer-Plugin. Die Wahl fiel laut Schaller auf MPG123, weil es mit der LGPLv2 über die gleiche Lizenz verfügt wie GStreamer und bereits von vielen Anwendungen verwendet wird. Das schließe aber nicht aus, dass künftig weitere MP3-Decoder angeboten werden.