Abenteuerspiel »Silence« erschienen

Das auf interaktive Literatur, Charakter- und Story-gesteuerte Spiele spezialisierte Hamburger Studio »Daedalic Entertainment« hat seine neueste Kreation für Linux, Mac OS X und Windows veröffentlicht. »Silence« spielt in der gleichnamigen fantastischen Welt und erzählt die Geschichte eines Geschwisterpaares, das in Silence strandet und die Welt, sowie sich selbst retten muss.

steampowered.com Silence

»Es herrscht Krieg. Während eines Luftangriffs sucht der 16-jährige Noah mit seiner kleinen Schwester Renie Zuflucht in einem Bunker. Doch dort finden die Geschwister nicht nur Schutz vor dem tödlichen Angriff, sondern auch einen Übergang zur Welt zwischen Leben und Tod: Silence«, so die Anfangsgeschichte des Indi-Abenteuerspiels »Silence« . Als Noah seine Schwester an Silence verliert, ist auch er gezwungen, die Welt zu betreten. Doch auch Silence ist von Krieg geplagt. Unheimliche Kreaturen überfallen die Städte und verwüsten ganze Landstriche der Zwischenwelt, und nur noch eine kleine Gruppe von Rebellen hält der Bedrohung Stand. Es ist nun an den Geschwistern, in deren Rolle der Spieler nun schlüpft, Silence mit seinen Einwohnern vor dem Untergang zu bewahren – und sich selbst vor den lauernden Gefahren zu retten.

Das Spiel verspricht bis zu 12 Stunden Spielspaß und setzt bei der Darstellung der Welt auf 3D-Charaktere in Verbindung mit 2D-Hintergründen, was auch auf relativ schmalbrüstigen Systemen eine überaus detailreiche Grafik erlaubt. Denn die Systemvoraussetzungen von Silence sind moderat. Unter Linux werden eine 2 GHz Dual Core CPU, 4 GB RAM und mindestens eine Nvidia GeForce GTX 280, ATI Radeon HD 5800 oder Intel HD 5000 Grafikkarte benötigt. Zudem setzt das Spiel mindestens 20 GB Festplattenspeicher sowie eine OSS-kompatible Soundkarte voraus.

Das Spiel ist komplett in Deutsch und Englisch verfügbar und kann sofort für Linux, Mac OS X (10.9+) und Windows in den üblichen Online-Marktplätzen gefunden werden. Der Preis des Spiels liegt bei knapp 30 Euro.