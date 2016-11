Software::Distributionen::Ubuntu

Ausblick auf Ubuntu 17.04 und darüber hinaus

Derzeit findet der Ubuntu Online Summit (UOS-1611) zur Planung von Ubuntu 17.04 statt und gibt Einblick in die Entwicklungen der nächsten Zeit.

Canonical

Der Ubuntu Online Summit zur Vorbereitung von Ubuntu 17.04 »Zesty Zapus« am 15. und 16. November erregt wenig Aufsehen, ist einen Tag kürzer als gewöhnlich und selbst diese beiden Tage sind nur spärlich genutzt, wie der Programmplan zeigt. Eine Frage- und Antwortstunde mit Produktmanager Richard Collins und Ubuntu Desktop Manager Will Cooke enthüllte allerdings einige Fakten über die Pläne für Unity 8 in der Desktop-Ausgabe von Ubuntu für die nächsten Veröffentlichungen.

Ubuntu 16.10 »Yakkety Yak« brachte als technische Vorschau einen ersten, nicht sehr aussagekräftigen Blick auf Unity 8 am Desktop. In diesem Zusammenhang spielen auch Snaps als neues Paketformat eine wichtige Rolle. Ubuntu Personal, die Version von Ubuntu, die konvergent auf Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs laufen soll, soll auf Snaps anstatt DEBs bauen. Für 17.04 steht mit Unity 8 laut Collins ein »wesentlich weiter entwickeltes Erlebnis« mit viel mehr unterstützten Apps an. Zudem soll der App-Store nicht nur Snaps handhaben können, sondern selbst als Snap lauffähig sein.

Michael Sawicz, leitender Entwickler für Unity 8, skizzierte die nächsten Ziele. Dabei steht an erster Stelle ein Snap von Unity 8. Das ist laut Sawicz keine leichte Aufgabe, da viele Teile in separate Snaps ausgelagert werden müssen, damit andere Desktop-Shells sie ebenfalls nutzen können. Das Fenster-Management von Unity 8 muss dem des Vorgängers Unity 7 ebenbürtig werden. Über eine Abstraktionsebene namens MirAL sollen Fenster, Dialoge, Kontext-Menüs, Tool-Tips und andere Elemente dort erscheinen, wo man sie erwartet. Zudem soll die Bedienung von Unity 8 mit der Maus verbessert sowie Unterstützung für mehrere Monitore implementiert werden.

Für 17.04 wird laut dem technischen Direktor Kevin Gunn »agressiv an dem internen Ziel gearbeitet«, eine lauffähige, nur auf Snaps basierende Umgebung für Unity 8 zu schaffen, die dann mit Hilfe von Enthusiasten unter den Anwendern bis zur Veröffentlichung von Ubuntu 18.04 weiter ausgebaut und poliert werden soll. Für Ubuntu 18.04 sagt Will Cooke offiziell ein System nur auf der Basis von Snaps mit voll integriertem Unity 8 voraus. Über den Verlauf der nächsten Veröffentlicheungen soll auch der Unterbau von Ubuntu Touch auf Ubuntu 16.04 LTS als neue Basis aufgesetzt werden.