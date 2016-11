Do, 17. November 2016, 17:51

Software::Wissenschaft

Octave 4.2.0 erschienen

Das Mathematikprogramm Octave wurde in Version 4.2.0 mit vielen Erweiterungen veröffentlicht. Zudem wurde die Kompatibilität mit Matlab weiter gesteigert.

Jens Dörpinghaus Ein Funktionsgraph mit OpenGL (hier noch in Octave 3.8)

Octave ist ein Programm des GNU-Projekts für wissenschaftliche Berechnungen und wurde als freier Ersatz für das proprietäre Matlab konzipiert. Der Kern des Programmes ist ein Interpreter für eine weitgehend zu Matlab kompatible Hochsprache für numerische Mathematik. Das Programm kann approximierte Lösungen für lineare und nichtlineare Probleme berechnen und verfügt über umfassende grafische Fähigkeiten für die Visualisierung und Bearbeitung von Daten sowie eine grafische Oberfläche für alle Operationen.

Octave 4.2 enthält nach fast eineinhalb Jahren Entwicklung viele Neuerungen und Erweiterungen. So wurde die Kompatibilität mit Matlab weiter gesteigert. Die weiteren Neuerungen sind zu zahlreich, um sie alle zu nennen. Bei der Eingabe von Zahlen kann man die Ziffern nun nach Belieben mit Unterstrichen gruppieren. Zahlen können außerdem in Binärform eingegeben werden, wenn man das Präfix 0b oder 0B davor setzt. Ferner werden neue spezielle Escape-Zeichenfolgen erkannt. Als minimale Version von Gnuplot wird jetzt Version 4.4 verlangt, wenn man dieses Werkzeug zum Plotten nutzt. Das Verhalten beim Plotten wurde zudem an das von Matlab angepasst.

Neu sind auch eine Reihe von Funktionen für die verschiedensten Zwecke. Alle Änderungen lassen sich im Änderungslog oder im Referenzhandbuch nachlesen. Der Download der neuen Version ist von der Download-Seite möglich.