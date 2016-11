Gemeinschaft

Debian möchte seine Community besser kennenlernen

Debian möchte mehr über seine Community erfahren. Zu diesem Zweck haben drei Entwickler eine Umfrage entworfen.

Software in the Public Interest (SPI)

Um besser zu verstehen, wer alles zu Debian beiträgt, haben die Entwickler Mathieu ONeil, Molly de Blanc und der ehemalige Projektleiter Stefano Zacchiroli eine Umfrage erstellt, die die Teilhabe an Debian demoskopisch beleuchten soll. Sie geben der Hoffnung Ausdruck, dass dies eine jährliche Institution werden könnte. So könnte man die Befragung jedes Jahr unter einem anderen Aspekt durchführen. In diesem Jahr stehen einige Frageblöcke unter dem Aspekt der Relation von bezahlter Arbeit zum Lebensunterhalt und unbezahlten Beiträgen zu Debian und wie sich diese Bereiche beeinflussen.

Dabei richtet sich die Umfrage nicht nur an offizielle Debian Entwickler und Paketbetreuer, sondern auch an alle Beitragenden, die Bugreports schreiben, Übersetzungen anfertigen, Unterstützung von Awendern in Foren oder IRC leisten oder sonstwie zu Debian beitragen. Die Teilnahme an der Umfrage kann 10 bis 30 Minuten dauern, je nach dem persönlichen Engagement im Projekt. Als Software für die Umfrage wird die Open-Source-Software Lime Survey eingesetzt.

Die Ersteller der Umfrage betonen, dass die eingesendeten Antworten absolut anonym sind, es werden keine IPs oder HTTP-Referrer gespeichert. Die Antworten werden nur in aggregierter Form veröffentlicht um zu verhindern, dass durch einzelne Antworten Teilnehmer identifizierbar sind. Die Beantwortung aller Fragen ist optional. Die Ergebnisse werden von den Organisatoren im Rahmen ihrer Forschungsarbeit ausgewertet und die Ergebnisse unter einer freien, DFSG-konformen Lizenz veröffentlicht. Die Antworten in nicht aggregierter Form werden nicht veröffentlicht und verbleiben in der Verantwortung der Organisatoren.

Die Umfrage läuft noch bis einschließlich dem 4. Dezember.