Gesellschaft::Wissen

Wikipedia mit über zwei Millionen Artikeln

In knapp 15 Jahren hat die deutschsprachige Wikipedia-Gemeinschaft eine Menge an Wissen zusammengetragen. Die zahlreichen ehrenamtlichen Autoren haben Wikipedia zu einer der beliebtesten Webseiten und zur größten Online-Enzyklopädie überhaupt gemacht und mittlerweile über zwei Millionen enzyklopädische Artikel auf über 7,5 Millionen Seiten zusammengetragen.

Wikimedia Deutschland

Ob einfach mal schnell etwas nachschlagen oder den Einstieg in ein spezifisches Thema finden: Die Wikipedia ist heute eine Wissensquelle für die Allgemeinheit und für viele die Standardrecherchequelle im Internet. Die Wissenssammlung beherbergt eine Vielzahl an Informationen, die stetig durch zahlreiche Autoren gepflegt und erweitert werden. Denn nur durch die Arbeit einer Menge an Freiwilligen und durch die Abermillionen einzelner Bearbeitungen ergibt sich die Summe des freien Wissens, auf das nun die ganze Menschheit Zugriff hat.

Die Anfänge der Online-Enzyklopädie waren dabei recht bescheiden und viele waren skeptisch, ob eine nach dem Wiki-Prinzip erstellte Enzyklopädie überhaupt funktionieren kann, bei der jeder Nutzer Änderungen vornehmen konnte. Doch bereits zwei Jahre nach der Gründung konnte die deutsche Ausgabe den zehntausendsten Artikel vermelden. Die Millionengrenze wurde Ende 2009 überschritten, und in den weiteren sieben Jahren kamen zahlreiche neue Artikel hinzu.

Mittlerweile hat die freie Wissenssammlung die Marke der zwei Millionen Artikel überstiegen. Knapp 2,5 Millionen registrierte und 19.000 aktive Mitglieder pflegen die Seite und ergänzen fehlerhafte um weitere Details oder fügen fehlende Seiten hinzu. Leicht ist die Arbeit allerdings nicht, denn sie setzt nicht selten einen Konsens voraus. Vor allem bei strittigen Themen geht es deshalb nicht selten turbulent auf den 5,7 Millionen Seiten zu, die die deutsche Wikipedia mittlerweile generierte. Was allerdings weiterhin bleibt, ist das Ziel, das Wissen der Allgemeinheit zugänglich zu machen.