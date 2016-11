Gesellschaft::Politik/Recht

Frankreichs Gesetzgeber ermuntern zum Einsatz freier Software

Auf dem »Paris Open Source Summit« sprach Frankreichs Staatssekretärin für digitale Angelegenheiten, Axelle Lemaire, hoffnungsvoll über die Entwicklung freier Software in Frankreich.

Die Konferenz, die ursprünglich nur Open-Source-Software vertrat, hat sich in diesem Jahr auch den Themen Open Data, Open Government und Open Innovation gewidmet, wie Joinup berichtet. Staatssekretärin Lemaire glaubt, die derzeitige Regierung könne von sich behaupten, die Fahne für den Begriff »Open« höher gehalten zu haben als je eine Regierung zuvor. Die Open-Source-Gemeinschaft agiere als Erneuerer und spiele eine Schlüsselrolle bei der Belebung des Begriffs der »offenen Kultur« in Frankreich.

Die Zahlen belegen das laut Lemaire, der Sektor entwickle sich aus ökonomischer Sicht gut und sei gesund. Sie bezog sich dabei auf Zahlen des »Conseil National du Logiciel Libre«, des nationalen Rats für freie Software, der bekannt gegeben habe, der Markt für freie Software wachse in Frankreich 2016 vermutlich um 15 Prozent, mehr als zuvor erwartet.

In ihrer Grundsatzrede machte Lemaire nochmals deutlich, dass freie Software seit Oktober in Frankreich gesetzlich verankert sei. Im Jahr 2015 hatte die Bevölkerung sich in einer Umfrage für »La République numérique«, vergleichbar mit der »Digitalen Agenda«, für Open-Source-Software in der Verwaltung und im Bildungsbereich ausgesprochen. Die Open-Source-Gemeinschaft trat dafür ein, freie Software als Priorität zu verankern. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Das Gesetz ermuntert lediglich zum Einsatz freier Software.

Darüber hinaus legt das Gesetz neue Regeln zur Beschaffung für die Verwaltung fest. Es erlaubt dabei mehr Autonomie bei gleichzeitiger Betonung der Nachhaltigkeit. Die Herausforderung mehr Offenheit zu schaffen sei eine verwaltungsinterne Angelegenheit. Es gehe darum, die jeweiligen Leiter der Informationstechnik zu überzeugen. Das sei das tägliche Brot der staatlichen IT-Abteilung DINSIC (Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État). Dabei gehe es um Training, die Entwicklung von Fähigkeiten und um Qualitätsbewußtsein, so Lemaire.