Linux Spiele-Adventskalender angekündigt

Wie auch in den vergangenen Jahren werden die Linux-Spiele-Seite Holarse und der YouTube Kanal GTuxTV einen Adventskalender veranstalten.

Larry Ewing

Der Holarse-Adventskalender verlost auch in diesem Jahr jeden Tag bis zum 24. Dezember je ein Linux-Spiel. Am ersten Advent, dem 27 November, geht es los. Insgesamt 25 Linux-Spiele im Wert von knapp 400 Euro werden so unter die Leser gebracht. Mit dabei sind Titel aus dem Hause Feral Interactive, Kalypso und anderen Linux-Herstellern. Die Teilnahmebedingungen sind dabei recht einfach: »Kommentiert dazu einfach die News auf Holarse und ihr seid dabei, wenn um 21 Uhr abends der Gewinner gezogen wird«, so die Beschreibung.

Eine ähnliche Aktion wird auch beim Linux-Spielekanal GTuxTV auf Youtube angeboten. Auch bei GTuxTV gibt es jeden Tag ein Linux-Spiel zu gewinnen. »Um daran teilzunehmen, müsst ihr einfach das jeweilige Video kommentieren«, lauten auch hier die simplen Teilnahmebedingungen. »Am nächsten Tag werde ich dann aus allen Kommentaren einen Gewinner auslosen. Dieser wird dann von mir über YouTube benachrichtigt«, so die Organisatoren weiter.