Software::Desktop::Cinnamon

Desktopumgebung Cinnamon 3.2 freigegeben

Das Linux-Mint-Team hat die Desktopumgebung Cinnamon 3.2 freigegeben. Gegenüber Version 3.0 wurden vor allem kleinere Erweiterungen vorgenommen. Komplett neu geschrieben wurde dagegen der Bildschirmschoner.

Clement Lefebvre Sperrbildschirm in Cinnamon 3.2

Cinnamon wurde Ende 2011 von Linux-Mint-Gründer Clement Lefebvre initiiert , nachdem das Linux-Mint-Team nicht mit der Gnome-Shell einverstanden war und stattdessen das Verhalten von Gnome 2 weitgehend wieder herstellen wollte. Insbesondere gibt es in Cinnamon wieder das Panel und herkömmliche Menüs. Zudem flossen Teile der Mint-Eigenentwicklungen wie das mintMenu, ein eigener Starter und ein Konfigurationscenter ein. Cinnamon beruht auf Gnome 3-Technologien, ohne Gnome selbst noch zu benötigen. Es verwendet eine Abspaltung von Mutter als Window-Manager und einen Ableger von Nautilus als Dateimanager. Cinnamon ist nicht auf Linux Mint beschränkt, sondern auch für andere Distributionen erhältlich.

Die neue Version Cinnamon 3.2 wird in Linux Mint 18.1 »Serena« enthalten sein, das noch im Dezember erscheinen soll. Wahrscheinlich wird sie auch als Update zu früheren Mint-Versionen angeboten, wozu aber noch keine Details verfügbar sind.

Eine der auffälligsten Änderungen in Cinnamon 3.2 wird die Entfernung der Linien um Menüeinträge sein. Dem Team gefiel, wie die Darstellung in KDE realisiert ist, und übernahm dies in Cinnamon. Außerdem werden Touchpads nun wahlweise über libinput oder den Synaptics-Treiber unterstützt und Panels können senkrecht angeordnet werden. Die Sitzungsverwaltung in Cinnamon 3.2 unterstützt nun auch Qt 5.7 und neuer und der Wechsel der Hintergrundbilder kann durch einen Überblendungseffekt animiert werden.

Auch der Sperrbildschirm wurde überarbeitet und ist jetzt laut Lefebvre wesentlich leichter und schneller reagierend als zuvor. Er zeigt nun Steuerungselemente für das Abspielen von Medien an, wenn gerade etwas läuft, so dass man den Bildschirm nicht entsperren muss, um die Ausgabe stummzuschalten, die Lautstärke zu ändern oder zum nächsten Song zu schalten.

Das Werkzeug zum Auswählen der Spiegel-Server zeigt nun nicht nur Server an, die nahe am eigenen Standort liegen, sondern auch »weltweite« Spiegel-Server, die Anfragen an den zum Benutzer nächstgelegenen Server weiterleiten. Eine weitere bereits bekannte Neuerung ist die verbesserte Sprachunterstützung. Passend zur ausgewählten Sprache wird nun auch versucht, Pakete für die Rechtschreibprüfung, Schriftarten und anderes zu installieren. Auch die Auswahl und Installation von Eingabemethoden wurde überarbeitet. Nach der Auswahl der Sprache wird die Unterstützung für Eingaben in dieser Sprache installiert und die verfügbaren Eingabemethoden werden zur Auswahl angeboten.

Daneben gab es zahlreiche weitere Änderungen und Korrekturen. Sie lassen sich im Detail in der Ankündigung nachlesen. Cinnamon 3.2 steht im Quellcode auf Github bereit. Binärpakete werden mit der Zeit ihren Weg in die Distributionen finden.