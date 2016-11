Software::Kommunikation

Firefox 50.1.0 geplant

Mozilla hat bereits bei Erscheinen von Firefox 50 Mitte November die Veröffentlichung von Firefox 50.1.0 für den 13. Dezember geplant.

Mozilla Foundation

Da Firefox 50 die letzte Version im Jahr 2016 und Firefox 51 erst für den 24. Januar 2017 vorgesehen ist, ergibt dies einen längeren Veröffentlichungszyklus von rund neun statt der üblichen sechs oder sieben Wochen. Zur Überbrückung hat Mozilla eine Version 50.1.0 für den 13. Dezember eingeplant. Sie bringt laut Mozilla keine neuen Funktionen, sondern beseitigt lediglich Regressionen, behebt Absturzursachen und stopft Sicherheitslücken. Firefox 50.1.0 soll am 13. Dezember ausgeliefert werden und wird bis 24. Januar unterstützt, wo es dann vom regulären Firefox 51 abgelöst wird.

Der Veröffentlichungszyklus der ESR-Versionen bleibt bei seinem gewohnten Rhythmus. Am 13. Dezember erscheint Firefox ESR 45.6.0, gefolgt von ESR 45.7.0 am 24. Januar, zusammen mit Firefox 51.

Mit Firefox 51 werden dann große Teile der in Firefox 17 eingeführten und kontrovers diskutierten SocialAPI entfernt. Diese API stellt Schnittstellen für Drittanbieter zur Verfügung, die Dienste an Firefox koppeln wollen. Die Diskussion entstand aus dem Missverständnis, Dienste wie Facebook würden direkt in Firefox integriert. Die weitgehend ungenutzte Idee dahinter war aber, Komponenten wie Chat-Fenster, Sidebar oder Share-Buttons für Drittanbieter bereitzuhalten.