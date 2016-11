Software::Distributionen::Ubuntu

Docking Station soll Konvergenz bei Ubuntu-Phones fördern

Der Chefentwickler des Ubports-Projekts plant eine Docking-Station, die mehr Ubuntu-Phones mit der Möglichkeit der Konvergenz ausstatten will.

Marius Gripsgård, Gründer des Ubports-Projekts, das Ubuntu Touch für möglichst viele Smartphones anpassen will, stellte auf der gerade zu Ende gegangenen UbuCon Europe in Essen sein Projekt vor, das noch in der Planungsphase steckt. Er möchte mit einer Docking-Station mehr Ubuntu-Phones Konvergenz ermöglichen, indem Ubuntu Touch vom Smartphone auf ein externes Display übertragen wird. Das scheitert bei den Smartphones oft am Fehlen von Mobile High Definition Link (MHL), einem Standard, der es erlaubt, Audio- und Videodaten in hoher Bandbreite von mobilen Geräten auf einen Bildschirm oder ein Fernsehgerät zu übertragen. Diesem Missstand soll das »Station Dock« getaufte Gerät abhelfen.

Dazu will Gripsgård in den nächsten Wochen eine Kickstarter-Kampagne starten, die 200.000 US-Dollar akquirieren soll. Als Liefertermin für das Dock soll der Februar 2017 anvisiert werden. Neben dem »Station Dock« soll auch ein kleineres Modell »Station Dock slim« angeboten werden sowie später eine Version, die mit integriertem Display und einem großen Akku wie ein Notebook arbeitet.

Das Dock bringt zwei USB-Anschlüsse, einen HDMI-Ausgang und einen Audio-Klinkenstecker. Im Inneren der kleinen Box soll ein minimales Linux laufen, das Signale vom Smartphone per USB OTG direkt durchreicht und das Bildmaterial, das als Miracast-Paket ankommt, entkomprimiert und dann per HDMI an ein externes Display weiterreicht.

Um der Kampagne mehr Aussicht auf Erfolg zu geben, will Gripsgård nicht nur Ubuntu Touch, sondern auch Android unterstützen. Dabei denkt er unter anderem auch an Projekte wie Maru OS, das einen Linux-Desktop auf einem Android-Phone ermöglicht. Sollte die Kickstarter-Kampagne nicht den gewünschten Erfolg haben, kann das Projekt laut Gripsgård mit dem Raspberry Pi und einem Gehäuse realisiert werden. In einem YouTube Video stellt Gripsgård sein Projekt näher vor.