LPI kündigt neue DevOps-Zertifizierung an

Das LPI startet ein gemeinschaftsbasiertes Verfahren, um eine neue Prüfung und Zertifizierung für DevOps zu entwickeln.

Um die zunehmende Bedeutung von DevOps als Modell der Zusammenarbeit und von den damit verbundenen Tools sowohl in der Systemadministration als auch in der Softwareentwicklung widerzuspiegeln, wird die geplante Zertifizierung das Bestehen einer Prüfung erfordern, um den Titel » LPI Certified Open Technology DevOps Engineer « führen zu dürfen. »DevOps ist im Kern ein Modell zur Zusammenarbeit, das durch verschiedene Werkzeuge unterstützt wird«, so Fabian Thorns, Director of Certification Development des LPI. »Eine Reihe dieser Werkzeuge hat sich in den vergangenen Jahren so sehr etabliert, dass wir uns mit den Open-Source- und DevOps-Communities darüber austauschen möchten, wie wir einen Nachweis über Fertigkeiten im Umgang mit diesen Werkzeugen und in der Umsetzung von DevOps-Lösungen schaffen können«.

Der erste Schritt in dem gemeinschaftsbasierten Entwicklungsprozess ist nun die Befragung von Branchen-Spezialisten. Diese Befragung ist laut Aussage von G. Matthew Rice, Executive Director des LPI, entscheidend, um festzustellen, welche Fähigkeiten für die Zusammenarbeit von IT-Administratoren und Softwareentwicklern tatsächlich notwendig sind. Die Analyse, für die eine LPI-ID benötigt wird, besteht dabei auf einer Online-Umfrage sowie der anschließenden Beratung mit Mitgliedern der LPI-Gemeinschaft. Während der Entwicklung der Prüfung wird der weitere Dialog über die Mailingliste der LPI-Prüfungsentwicklung sowie regelmäßigen Blog-Einträgen auf der Webseite des LPI geführt.

Dem entsprechend sind auch alle Mitglieder der LPI-Gemeinschaft, die sich in ihrem Alltag mit DevOps beschäftigen, eingeladen, an der Analyse teilzunehmen. »Jede einzelne Stimme ist ein wichtiger Beitrag, eine Zertifizierung zu schaffen, welche die im Arbeitsalltag tatsächlich relevanten Fähigkeiten widerspiegelt und bestätigt«, so Thorns. Die ersten Prüfungen werden im Herbst 2017 stattfinden.