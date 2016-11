Publikationen

Unix Humble Book Bundle: O'Reilly E-Books zum Wunschpreis

Nach dem großen Erfolg der ersten Software-Pakete zum Wunschpreis hat das Humble-Team nachgelegt und zahlreiche weitere Pakete geschnürt. Nun ist ein Buchpaket zu haben, das aus zahlreichen Unix- und Linux-Büchern des Verlages »O'Reilly« besteht.

humblebundle.com The Humble Book Bundle: Unix presented by O'Reilly

Im » The Humble Book Bundle: Unix presented by O'Reilly «, so der offizielle Name, finden sich zahlreiche Bücher des »O'Reilly«-Verlags zum Thema Unix und Linux, die allerdings nicht in Deutsch sind und deshalb allesamt Englisch-Kenntnisse erfordern. Wer weniger als einen Euro bezahlt, erhält »Unix in a Nutshell, 4th Edition«, »sed & awk, 2nd Edition«, »lex and yacc, 2nd Edition«, »Learning the bash Shell, 3rd Edition« und »Linux Pocket Guide, 3rd Edition«. Wer bereit ist, um die 8 Euro für den Lesestoff auszugeben, kann sich über die Bonustitel »bash Cookbook«, »Classic Shell Scripting«, »Learning GNU Emacs, 3rd Edition«, »Unix Power Tools«, »Learning the vi and Vim Editors, 7th Edition«, »Bash Pocket Reference, 2nd Edition« und »Learning Unix for OS X, 2nd Edition« freuen. Wer den Maximalbetrag bezahlt und mindestens 14Euro investiert, gelangt zudem in den Besitz von »Essential System Administration, 3rd Edition«, »TCP/IP Network Administration, 3rd Edition«, »DNS and BIND, 5th Edition« und »Network Troubleshooting Tools«.

Die E-Books des Humble eBook Bundle 2 sind in den Formaten pdf, mobi bzw. epub erhältlich und wurden nicht durch Digital Rights Management (DRM) gesichert. Das bedeutet, dass Leser sie auf jedem E-Book-Reader, Smartphone, Tablet, Desktoprechner oder Notebook, das die entsprechenden Formate unterstützt, ohne Einschränkungen lesen können. Die Käufer dürfen, wie bei Humble Bundles üblich, bestimmen, wie ihr Geld verwendet wird. Den selbst gewählten Betrag kann der Käufer frei zwischen dem Verlag, den unterstützten Organisationen und dem Anbieter selbst verteilen. Auf diese Weise sind mittlerweile bereits mehr als über 50 Millionen US-Dollar zusammengekommen, wie Humble Bundle bereits Ende 2014 bekannt gab.