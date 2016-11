Hardware

Neuer Anlauf zu einem Linux-Hardware-Guide

Der Linux-Hardware-Guide will ein neuer Versuch sein, eine dauerhafte Wissensbasis zur Kompatibilität von Hardware mit Linux zu etablieren. Das nichtkommerzielle und offene Projekt will sich durch Provisionen finanzieren und Überschüsse an freie Projekte spenden.

Linux Hardware Guide

Datenbanken mit Informationen zur Kompatibilität von Hardware mit Linux gab es in der Linux-Geschichte immer wieder, doch nach Angaben der Entwickler des Linux-Hardware-Guide existiert keines mehr davon. Selbst die von Distributoren wie Suse oder Red Hat eingerichteten Datenbanken sind mittlerweile eingeschlafen. Dies wird mit dem Aufwand begründet, der der Betrieb einer solchen Einrichtung verursacht.

Nur eine rege Beteiligung der Gemeinschaft kann nach Ansicht der Betreiber des Linux-Hardware-Guide garantieren, dass eine solche Seite Bestand hat. Daher haben sie das Hinzufügen von Daten so einfach wie möglich gemacht und automatisiert. Ein Skript, das man auf seinem Rechner ausführen kann, ermittelt die angeschlossene Hardware und lädt die Informationen zur Datenbank hoch. Dabei wird auf den Datenschutz geachtet, indem die Daten anonymisiert werden. MAC-Adressen, Seriennummern und alles, was zur Identifikation eines Benutzers führen könnte, werden dabei neutralisiert.

Diese Datensammlung begann offenbar schon vor Jahren, so dass der Linux-Hardware-Guide mit einem beachtlichen Datenbestand von 2.578 Komponenten mit 5374 Benutzerbewertungen und 900 zusätzlichen Kommentaren startet. Die Komponenten sind kategorisiert und ihre Verfügbarkeit in den verschiedenen Ländern ist vermerkt, so dass man auch nach Komponenten suchen kann, die in der Region erhältlich sind. Für Deutschland wurde die eigene Seite linux-hardware-guide.de eingerichtet.

Die Betreiber des Linux-Hardware-Guide testen auch selbst Hardware und fügen sie der Datenbank hinzu. Beiträge von Benutzern können leicht per Skript hinzugefügt werden. Das Skript dürfte unter allen Distributionen lauffähig sein, es erkennt mindestens 27 Distributionen und deren Versionen. Die meisten Beiträge kamen laut Betreibern bisher von Ubuntu-Nutzern.

Der Linux-Hardware-Guide wurde angesichts der Ressourcen, die der Betrieb benötigt, von Anfang an darauf ausgelegt, sich selbst zu finanzieren. Dazu werden bei jeder Komponente Links zu Anbietern eingebaut, die bei einem Kauf eine Provision zahlen. Überwiegend handelt es sich um Links zu Amazon. Zusätzlich werden von diesen Anbietern Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit bezogen. Überschüsse aus diesen Einnahmen werden an freie Projekte gespendet, was auf der Webseite bekannt gegeben wird.

Der Linux-Hardware-Guide nutzt freie Software und die Software des Guide ist selbst frei. Sie ist in einem Github-Repositorium zu finden und jeder Interessierte ist eingeladen, Verbesserungen am Code oder Design oder neue Übersetzungen beizutragen.