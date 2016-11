Software::Android

Marble wird mobil

Nach KDE Connect, Kstars Lite für Android und dem Behaim Globe erscheint nun mit Marble Maps eine vierte Android-App aus dem Umkreis der KDE-Gemeinschaft.

kde Noch fehlen alternative Routen für Radfahrer

KDE Marble ist ein virtueller Globus und Weltatlas für den Desktop. Marble Maps ist die Umsetzung davon für mobile Geräte. Beide Anwendungen sind freie Software, benutzen die Marble-Bibliothek und verwenden das Kartenmaterial von OpenStreetMap unter der Oberfläche von Marble. Marble Maps hat im Oktober und November bereits einige Alpha- und Beta-Versionen veröffentlicht und kommt nun mit Versionsnummer 1.0 heraus. Die App ist derzeit nur über den Google Play Store zu beziehen oder als APK und setzt mindestens Android 4.1 voraus. Ein Paket für F-Droid soll folgen, eine Version für Sailfish OS ist in Angriff genommen.

Marble Maps will Straßenkarte, Routenplaner und Navigationssoftware sein. Auf der Projekt-Webseite findet sich eine »Feature Matrix«, die abbildet, welche Funktionen bereits umgesetzt sind und welche in Planung sind. Auf der Habenseite stehen, Karten für Deutschland und 200 Städte weltweit in voller Detailtiefe bereit. Ein Großteil von Europa und den USA steht in hoher Detailtiefe zur Verfügung, während der Rest der Welt derzeit mit mittlerer Detailtiefe dargestellt wird. Für kommende Versionen wird volle Detailtiefe weltweit angestrebt.

Für die nächsten Versionen ist zudem ein Wechsel zwischen Tages- und Nachtansicht, Offline-Modus für Adressen- und Point-of-Interest-Suche (POI) Offline-Routing, Sprachnavigation in verschiedenen Sprachen sowie der Export der Navigation als KML und GPX geplant.

Ein kurzer Test zeigte eine noch leicht hakelige Bedienung und einen bereits gepatchten Fehler, wo beim Hereinzoomen per Pinch immer auf die Mitte gezoomt wird. Was Fahrradfahrern in der Stadt noch fehlt sind Alternativrouten, hier wird immer die kürzeste Strecke gewählt, die meist über große Straßen führt. Die Erweiterung um alternative Routen ist aber bereits geplant. Zudem überlagern sich bei starkem Einzoomen stellenweise die Buchstaben der Straßennamen.