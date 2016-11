Software::Kommunikation

Skype for Linux unterstützt SMS-Versand

Microsoft hat eine neue Alphaversion des neuen Skype für Linux veröffentlicht. Erstmals unterstützt die Software nun auch den Versand von SMS. Fertig ist Skype für Linux allerdings immer noch nicht.

Skype , ein Produkt des gleichnamigen luxemburgischen Unternehmens, das mittlerweile zu Microsoft gehört, ermöglicht das kostenlose Telefonieren via Internet von PC zu PC sowie das gebührenpflichtige Telefonieren ins Festnetz oder zu Mobiltelefonen. Die Anwendung ist für verschiedene Plattformen, darunter auch Linux, und diverse Sprachen verfügbar.

Nachdem Skype für Linux allerdings lange Zeit nicht über Version 4.3 hinauskam, während andere Betriebssysteme weiterhin gepflegt wurden, hatte Microsoft im Sommer dieses Jahres eine Reanimation der Software für das freie Betriebssystem angekündigt. Seitdem geben die Redmonder in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Alpha-Varianten von Skype heraus. Diese beinhalten nicht nur Korrekturen von Fehlern, sondern fügen der Software immer wieder neue Funktionen hinzu.

Mit der Freigabe der aktuellen Version 1.113 hat der Hersteller nun neben diversen kleineren Verbesserungen und einem Update auf Electron 1.4.7 auch eine der wohl am häufigsten gewünschten Funktionen in die Anwendung eingebunden – den Versand von SMS. Damit ist es Anwendern ab sofort möglich, SMS-Nachrichten direkt in der Anwendung zu erstellen und netzneutral zu versenden, womit die Linux-Variante immer näher an die anderen Betriebssysteme heranrückt.

Die neue Version von Skype kann ab sofort von der Seite des Herstellers im DEB- oder RPM-Format heruntergeladen werden. Zu beachten ist allerdings, das Skype für Linux weiterhin den Status einer Alphaversion hat und durchaus noch Probleme bereiten kann. Der Hersteller verspricht allerdings, dass er die Linux-Version stetig aufwerten wird und sie vom Umfang her mindestens an die Web-App herangeführt werden soll.