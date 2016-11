Software::Distributionen::Canonical

Canonicals Display-Server Mir macht auch ohne Unity 8 Sinn

Gemeinhin wird der Display-Server Mir meist im Zusammenhang mit Unity 8 genannt. Mir kann aber auch ohne Unity sinnvoll eingesetzt werden.

Unity 8 ist die nächste Generation des Unity-Desktops und wird derzeit bereits in Ubuntu Touch auf Smartphones und Tablets eingesetzt. Das kürzlich erschienene Ubuntu 16.10 »Yakkety Yak« bringt eine erste technische Vorschau auf Unity 8 für den Desktop. Für Ubuntu 17.04»Zesty Zapus« sind hier weitere wesentliche Fortschritte geplant.

Canonical-Entwickler Alan Griffiths hat jetzt in einem Blogpost darauf hingewiesen, dass Mir auch unabhängig von Unity eingesetzt werden kann. Dazu muss man wissen, dass Mir eigentlich eine Bibliothek zum Erstellen von Anzeige-Servern und Shells ist, die unabhängig vom zugrundeliegenden Grafikstack sind. So kann Mir beispielsweise als alternative Shell oder in eingebetteten Umgebungen wie Kiosk-Systemen und digitalen Werbe- und Informationssystemen zum Einsatz kommen. Dazu besitzt Mir die noch in der Entwicklung steckende Abstraktionsebene MirAl, die drei Elemente zur Verfügung stellt. Dabei handelt es sich um libmiral.so, miral-shell und miral-kiosk.

Während libmiral.so eine stabile Schnittstelle für ein einfaches Fenstermanagement zur Verfügung stellt, bietet miral-shell sowohl herkömmliches als auch Tiling-Fenstermanagement. Das dritte Element, miral-kiosk, bietet einen Beispielkiosk mit einfachem Fenstermanagement. Die Beispielserver von miral-shell und miral-kiosk sind im Zesty-Archiv verfügbar, ein erstes Snap von miral-kiosk steht ebenfalls bereit. Mir wird von GTK, Qt and SDL2 unterstützt, sodass damit erstellte Anwendungen mit Mir funktionieren sollten, sofern der Mir-Support im Toolkit aktiviert wird. Zusätzlich gibt es Xmir, einen X11-Server, der auf Mir läuft und X11-basierten Anwendungen ermöglicht, auf einem Mir-Server zu laufen.