Freies ERP-System Tryton in Version 4.2 erschienen

Das freie Warenwirtschaftssystem Tryton ist in Version 4.2 erschienen. Die neue Version enthält zahlreiche Verbesserungen, unter anderem im Web-Client und bei der Authentifizierung.

Tryton ist ein Framework zur Entwicklung von modularen ERP-Systemen. Es liefert eine Reihe von Modulen mit, die bereits ohne Anpassung einen umfangreichen Einsatz ermöglichen. Mit an Bord sind z.B. Module für Einkauf, Verkauf, Produktion, Lagerverwaltung, Projektmanagement, Verkaufschancen, Buchhaltung und Fakturierung.

Jetzt ist Version 4.2 des freien Warenwirtschaftssystems erschienen. Sowohl unter der Haube als auch für die Benutzer sichtbar wurden Verbesserungen durchgeführt. Tabs mit Datensätzen zeigen jetzt neben dem Namen die Anzahl der vorhandenen Datensätze an. Werden Datensätze mit Hilfe von Querverweisen erzeugt, so ist jetzt das Feld vorbelegt, das auf den Quelldatensatz verweist. Neu ist auch, dass für Statusübergänge von Datensätzen eine Mindestanzahl an Bestätigungen angegeben werden kann. So kann beispielsweise für das Auslösen einer Bestellung die Bestätigung von zwei Personen notwendig sein.

Der Web-Client hat Unterstützung für CSV-Export, Kalender, Übersetzungsfelder und das Favoriten-Menü erhalten, der GTK-Client enthielt diese bereits. In den verschiedenen Daten-Modulen wurde eine Reihe von Verbesserungen implementiert. Darunter finden sich einige Querverweise für schnellere Navigation, Aufteilen sowie Vorlaufzeiten für Produktionen, Einkaufsanforderungen, ein mehrzeiliges Adressfeld anstatt zwei einzelne Zeilen, wobei die Formatierung für 65 Staaten bereits vorkonfiguriert ist, ein Merge-Assistent für doppelt eingegebene Parteien und viele weitere.

Die Authentifizierung wurde anpassbar gemacht, so dass ohne Änderung auf dem Client flexibel weitere Faktoren hinzugefügt werden können. Diese Funktionalität wird bereits von dem neuen optional verwendbaren SMS-Authentifizierungsmodul verwendet. Ein neues Modul mit dem Namen »web_user« bietet ein für beliebige Applikationen nutzbares Web-API. Die von den Tryton-Entwicklern erstellte Web-Extension »Chronos« zum Erfassen von Arbeitszeiten nutzt dieses API bereits und wird demnächst in Browser-Martplätzen verfügbar sein. Die vollständige Liste der Änderungen ist in der Ankündigung enthalten.