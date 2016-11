Software::Distributionen

Linux-Server Zentyal 5.0 freigegeben

Die spanische Firma Zentyal hat ihren Linux-Unternehmens-Server in Version 5.0 freigegeben. Der Server, der eine sehr gute Interoperabilität mit MS Active Directory und MS Exchange anstrebt, bringt die neueste Version von Samba mit.

Zentyal Benutzerverwaltung von Zentyal

Die Linux-Distribution von Zentyal , einem Unternehmen mit Sitz in Zaragoza, Spanien, zielt auf den reibungslosen Ersatz von MS Windows-Servern ab. Sie ist vor allem für kleinere Unternehmen gedacht, die eine Microsoft-Umgebung besitzen und ihren womöglich nicht mehr unterstützten Server aktualisieren wollen. Daher bringt Zentyal alles mit, was man für diesen Umstieg benötigt: Samba mit seiner Implementation des Active Directory, Datei- und Druckdiensten, grafische Oberfläche für die Konfiguration, Webserver, Web-Proxy mit der Möglichkeit, Seiten zu blockieren, E-Mail und Groupware, Gateway, Firewall und Traffic Shaping, Netzdienste wie DHCP und DNS, FTP, Zertifikatsverwaltung, VPN und einiges weitere.

Version 5.0 erscheint über ein Jahr nach Version 4.2 und aktualisiert seine Basis von Ubuntu 14.04 LTS auf 16.04 LTS. Damit einher gehen sämtliche Verbesserungen, die Ubuntu 16.04 LTS gegenüber 14.04 LTS aufweist, beispielsweise Systemd statt Upstart und ein aktuellerer Kernel mit aktuelleren Treibern.

Samba wurde abweichend vom Ubuntu-Unterbau auf die neueste Version 4.5.1 aktualisiert. NSS/PAM wird jetzt mit winbind statt sssd verwaltet und die Samba-Integration von Zentyal kommt jetzt ohne spezielle Patches aus. Ferner wurde die neue Version 3.21 von SOGo Webmail integriert, die eine neue Oberfläche und eine verbesserte ActiveSync-Implementation enthält. Nicht zuletzt wurde auch das HTTP-Proxy-Modul wieder hinzugefügt. Einzelheiten sind den Anmerkungen zur Veröffentlichung zu entnehmen.

Eine automatische Aktualisierung von Zentyal 4.2 auf die neue Version wird zur Zeit nicht empfohlen. Laut dem Hersteller ist diese Aktualisierung ein großer Schritt und die beste Vorgehensweise wird noch evaluiert. Zentyal 5.0 erscheint sowohl als Gemeinschafts- als auch als Unternehmensversion, die die aktuelle Unternehmensversion 4.2 ablösen kann.

Die Gemeinschaftsversion von Zentyal Server, die unter der GPLv2 steht, ist frei erhältlich, aber ohne Support. Sie wird mehrmals im Jahr in einer neuen Version herausgegeben, die immer auf der aktuellen Version von Ubuntu Server beruht. Dies kann eine Version mit langfristiger Unterstützung (LTS) sein, unter Umständen aber auch eine neuere Version. Die Unternehmensversion hingegen beruht auf der neuesten LTS-Version und erscheint demnach nur alle zwei Jahre, allerdings mit Aktualisierungen in der Zeit dazwischen. Sie ist zudem an ein Support-Abonnement gekoppelt. Über Vertriebspartner ist Zentyal Server in über 20 Ländern erhältlich.