Julie Hanna in den Vorstand der Mozilla Corporation berufen

Die Mozilla Corporation hat ihren Vorstand mit der Internet-Unternehmerin Julie Hanna verstärkt.

Schon das ganze Jahr über suchte Mozilla nach Personen, die die Vorstände der Corporation und der Foundation verstärken könnten. Für die Corporation war die Suche jetzt von Erfolg gekrönt. Die Internet-Unternehmerin Julie Hanna, die aktuell Vorsitzende von Kiva und Botschafterin des US-Präsidenten für globales Unternehmertum ist, will sich im Vorstand für die Ziele von Mozilla und das Florieren von Open Source arbeiten.

Die Mozilla Corporation ist die kommerzielle Tochterfirma der Mozilla Foundation, die für die Weiterentwicklung und Vermarktung von Firefox zuständig ist. Sie ist nicht gewinnorientiert und steht unter vollständiger Kontrolle der Mozilla Foundation.

Julie Hanna ist in Ägypten geboren und lebte unter anderem in Jordanien und im Libanon, bevor sie in die USA kam. Nach ihrem Universitätsabschluss in Alabama als Informatik-Bachelor wurde sie Unternehmerin und gründete nacheinander mehrere Firmen. Darunter waren Scalix mit dem gleichnamigen freien Groupware-Server, 2Bridge, ein Hersteller von Unternehmensportalen und Portola Systems, das von Netscape aufgekauft und zu Netscape Mail gemacht wurde. Ihr aktuelles Unternehmen Kiva ist eine Plattform, auf der Benutzer sich gegenseitig Geld leihen können. Bei angeblich 1,6 Millionen Nutzern in 82 Ländern und einer Kreditsumme von knapp einer Milliarde US-Dollar handelt es sich überwiegend um kleine, aber für viele vielleicht entscheidende Beträge.

Darüber hinaus hat Hanna weitere Technologie-Firmen finanziert und beraten, darunter Lyft, Lending Club und Bonobos, und berät Idealab ein angesehenes Unternehmen, das jungen Firmen, die ein innovatives Produkt mit hohem Potential entwickelt haben, dabei hilft, an die Börse zu gehen.