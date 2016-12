Gesellschaft::Politik/Recht

FSFE-Spendenkampagne 2016 gestartet

Wie jedes Jahr im Dezember ruft die »Free Software Foundation Europe« (FSFE) zu Spenden auf, um die Arbeit des kommenden Jahres zu finanzieren.

FSFE

Im Blog der FSFE erschien Anfang Dezember der Aufruf zur diesjährigen Spendenkampagne zur Finanzierung der weiteren Arbeit des Europa-Ablegers der »Free Software Foundation«. Nach 15 Jahren FSFE werden die Herausforderungen nicht kleiner und deshalb möchte die FSFE im Jahr 2017 wachsen, um die anstehenden Aufgaben übernehmen zu können.

Auf der Agenda steht beispielsweise in der Jahresmitte eine neue Kampagne namens »Public Money, Public Code«, die aufzeigen soll, wie Länder quer durch Europa ständig Geld für proprietäre Software »ver(sch)wenden« und dabei in die Falle der Abhängigkeit weniger großer Anbieter tappen, obwohl freie Software den Bedürfnissen und Wünschen der Bürger viel eher entgegenkommen würde.

Die Kampagne soll helfen, freie Software im Beschaffungswesen der öffentlichen Hand in Europa gesetzlich verpflichtend zu machen. Dabei wird die FSFE auch mit anderen Organisationen kooperieren. Im Rahmen der Kampagne sollen neben dem Erstellen von Informationsmaterialien auch Aktivisten geschult und mit lokalen Entscheidern aus Politik und Verwaltung zusammengebracht werden. Ein professioneller Videokünstler soll ein Video produzieren, dass die Vorteile öffentlich finanzierter freier Software für jeden verständlich aufbereitet.

Weitere Themen, bei denen die FSFE sich einmischt, sind etwa die Überarbeitung des europäischen Urheberrechts. Im kommenden Jahr stehen wichtige Wählen in Europa an, bei denen die FSFE Kandidaten im Vorfeld von der Wichtigkeit von freier Software überzeugen will. Wie auch in der Vergangenheit möchte die FSFE zudem auf wichtigen Veranstaltungen in Europa präsent sein.

Der Finanzbericht für 2015 weist Einnahmen von 441.963 Euro auf. Rund 40 Prozent davon sind Mitgliedsbeiträge der Fellows und 35 Prozent nicht zweckgebundene Spenden. Sponsoren tragen 18 Prozent zu den Einnahmen bei, wobei Google als größter Sponsor für das Jahr 2015 davon 14 Prozent übernahm. Sieben Prozent wurden über den Verkauf von Werbeartikeln erwirtschaftet. Die FSFE kann finanziell durch Spenden oder den Beitritt als Fellow unterstützt werden, wie die Projektseite für Spenden erläutert.