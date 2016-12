Software::Multimedia

Ardour 5.5 veröffentlicht

Die freie Digital Audio Workstation (DAW) Ardour wurde in der Version 5.5 veröffentlicht. Die Entwickler erweiterten Ardour um mehrere neue Funktionalitäten und behoben zahlreiche Fehler.

Zu den erwähnenswertesten neuen Funktionalitäten zählen den Entwicklern zufolge, dass VST 2.4-Plugins unter Mac OS X unterstützt werden und der MIDI-Input der MIDI-Track-Auswahl folgt. In den Einstellungen gibt es eine neue Ports-Seite, in der Anwender die MIDI-Port-Funktionalität verwalten und die »MIDI input follows Track Selection« aktivieren können. Die neue MIDI-Note-Selection wird im XML-Format gespeichert. Bisherige Auswahlen gehen verloren. LV2-Plugins können Midnam-XML-Dateien erzeugen, Signal-Status ändern und einen Sitzungsstatus als geändert markieren. AU-Plugins unterstützen Ausgabe-Kanal- und Bus-Gruppierungen. Instrumentenausgaben neuer Tracks sind nun Fan-out-fähig.

Die Entwickler verbesserten Ardours Scripting-Möglichkeiten, in dem sie Lua-Bindungen für VAMP-Plugins, TempoMap, Basic MIDI-Modell-Bearbeitung, Inter-Prozessor-Kommunikation, Source, AudioSource, Route, Panner und Instrument hinzufügten oder erweiterten. Es gibt Beispielskripte für »Sound Smasher«, Audio-zu-Midi-Transkription, Instrument-Fan-out, MIDI LFO, um Parameter global zu regulieren oder im Editor ausgewählte Regionen zu verarbeiten. Anwender können ARDOUR.DSP Lua-Funktionen in UI-Skripten aufrufen.

Ardour 5.5 unterstützt Steinbergs CC121-Bedienoberfläche, erlaubt es, Plugins via OSC zu aktivieren und deaktivieren und bringt Konfigurationsdateien für Avid Artist- und Artist Mix-Bedienoberflächen mit. Darüber hinaus behoben die Entwickler zahlreiche Fehler. Einen Überblick sämtlicher Neuerungen und korrekturen gibt die Veröffentlichungsnotiz.

Ardour wird größtenteils in C++ geschrieben, unter der GPL veröffentlicht und ist unter Linux, Mac OS X und Windows lauffähig. Die aktuelle Version ist in Binärform und als Quelltextarchiv auf der Downloadseite des Projekts zu haben.